Sí Se Puede pide al alcalde un cambio de negociador con los sindicatos

Los Barrios Sí Se Puede pidió ayer al alcalde, Jorge Romero, que designe a otro interlocutor con los sindicatos para negociar el plan de ahorro municipal ante el estancamiento de las conversaciones.

El proceso se encuentra sin avances ante la negativa de dos sindicatos a firmar un acuerdo de confidencialidad que el alcalde, quien encabeza la mesa de trabajo, considera indispensable. Ya se han suspendido dos reuniones cuando apenas faltan ocho días para que expire el plazo fijado por la entidad local para buscar un consenso (12 de marzo).

El portavoz de Los Barrios Sí Se Puede, Rubén Castillo, dijo no entender la estrategia de negociación de Romero al enviar una carta a los trabajadores "para puentear a los sindicatos, culpando a estos últimos y provocando una indignación y tensión innecesaria, contraproducente y que puede poner en peligro las negociaciones". Castillo rechazó la postura del regidor local primero por no dejar participar a los partidos políticos en el proceso y luego por no acudir a las reuniones con un secretario que levante acta de las conversaciones.