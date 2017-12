La Protectora de Animales cierra al público por falta de voluntarios

La Sociedad Protectora de Animales y Plantas del Campo de Gibraltar ha tenido que cerrar su puertas al público por falta de voluntarios que atiendan al centenar de perros y gatos que alberga en sus instalaciones. Dos personas siguen trabajando dentro para mantener limpios y alimentados a los animales, pero resulta imposible seguir recibiendo inquilinos porque, sencillamente, las pocas personas que hay no dan abasto para atenderlos.

Francisca Borrego, portavoz de la Protectora, está cansada de hacer llamamientos a los voluntarios para que ayuden a sacar adelante el centro sin obtener la respuesta obligada. "Llevamos tiempo así. La gente habla por el Facebook, pero no vienen o vienen un día y ven que la tarea es quitar mierda de más de cien perros y gatos y darles de comer y ya no vuelven Después puede uno darles mimos y jugar, pero primero hay que limpiarlos y alimentarlos. Esto no puede seguir así. Si estamos tres personas y enferman dos, como en cualquier empresa, es imposible que una sola lo saque adelante", explica Francisca Borrego.

El problema es que la Protectora no tiene ingresos suficientes para pagar a cuatro empleados que mantengan las necesidades delos animales. "Con voluntarios es imposible. El cuadrante no hay forma de hacerlo para que los animales estén siempre acompañados, limpios y atendidos", lamenta.

La consecuencia de un posible cierre definitivo son incalculables. "Esto se puede hacer mal, como antiguamente, que se les ponía un plato de comida y una manguera de agua, pero entonces se van a morir doscientos cachorros, más lo adultos y yo prefiero cerrar a que los perros se mueran por falta de atención", explica Borrego, muy preocupada. "La población animalista que hay en el Campo de Gibraltar, que hay una concentración antitaurina o contra el abandono y van, ¿dónde están que no vienen a atender a los animales? No digo venir a ponerse flores, digo que vengan a trabajar. Hay más de mil perros abandonados. Que sepan que si cerramos, la perrera empieza a sacrificar día a día", concluye.