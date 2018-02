El telón se abre con las letras de Pozo Acuña y el desparpajo de Kim Jong-un

El telón se abre con las letras de Pozo Acuña y el desparpajo de Kim Jong-untexto y vídeo: J. M. González-Rebolo algeciras

Apertura de puertas en el Florida. Don Carnal decretó anoche su llegada a Algeciras. La comparsa de Juan Antonio Pozo Acuña cumplió con las expectativas y detonó un patio de butacas, que antes de su inicio, ya era inflamable. Los dos pasodobles de Los comandantes pusieron en pie al respetable algecireño. A Pozo le precedió la chirigota algecireña Con las bombas que tiran, cuyas caricaturas de Kim Yong-un hicieron las mieles de una Algeciras ávida de carnaval. La vuelta de la comparsa linense de Chitín, esta edición La botellona, y la comparsa Los sonaos dejaron buena sensación. Muy floja de repertorio la chirigota linense Ay camaleón, Ay camaleón, Ay camaleón. Muy buena idea y un tipo de alto porcentaje chirigotero, pero poco más. Los encargados de la primera subida del telón del año fueron los pequeños chirigoteros de Me muero por tu embrujo. La chirigota infantil de Eva Becerra interpretó presentación, pasodoble y dos cuplés y demostró que en La Línea hay herederos. Lo que habría que preguntar es si a este tipo de testamentos también se aplica el impuesto de sucesiones. Cerró la función la chirigota barreña A toda costa y la comparsa Los becarios, de Málaga, quedó descalificada por incomparecencia. La magia del concurso volvió a la avenida Agustín Bálsamo. Las coplas más ácidas y desternillantes empezaron anoche y no cesarán hasta el próximo jueves. Noche, la de ayer, de añoranzas. Faltó Antonio del Moral Toto y Pepe Rodríguez Ramírez. Las familias Malla de Lara y Vega Melgar no estuvieron como es tradición en primera línea de butacas. La primera fila ha quedado fuera del abono por ser el centro de operaciones de la prensa.

Chirigota: Me muero por tu embrujo

La chirigota infantil linense Me muero por tu embrujo fue la encargada de abrir el telón del Teatro Florida por primera vez en este Carnaval Especial 2018. Los jóvenes chirigoteros presentaron una suerte de Harry Potter con acento linense. Un total de 15 jóvenes son los que se presentaron al auditorio con una presentación con ritmo y con mucha energía. Tienen compás y mucho y, sobre todo, llama la atención la capacidad de afinación que con tan solo diez años –la mayoría– atesoran estos pequeños. Primer pasodoble a lo complicado que es sacar una chirigota y lo especialmente difícil que es llevar adelante un grupo de estas características. Ellos mismos son conscientes y conocen de la responsabilidad pese a su bisoñez. La segunda letra de pasodoble a sus abuelas: esa suerte de madre multiplicada por dos. Con todo lo que ello conlleva. Precioso homenaje a las que a buen seguro son las encargadas de la crianza de muchos de estos componentes. Esa es la moda. El primer cuplé a su padre, que les pide que hagan magia para hacer aparecer dinero pero su madre se lo gasta. Bueno. El segundo, al vertiginoso año de comparsas que vivirá este año La Línea, que cuenta hasta con seis agrupaciones de esta modalidad. El remate a su directora y pregonera del carnaval de la Concha Fina, Eva Becerra. “Este rollo de ser mago la verdad que está muy bien/ pero si me llaman las comparsas me hago desaparecer”, reza su simpatiquísimo estribillo. No cantaron popurrí, porque no les hace falta. Llevan la chirigota en la sangre y contagian al público. Son los albaceas del carnaval linense.

Comparsa: Los sonaos

Son locos que encuentran en la música su refugio. Ese parapeto sobre el que protegerse de la realidad que les ahoga. Qué mejor que la música para la abstracción. La suya, la de Manuel Sueiro, es una delicia desde la presentación. En ella desglosan que su vida camina por derroteros distintos sobre los que lo hacen la del resto de mundanos. Son una suerte de directores de orquesta y, por ende, suenan muy afinados. “Si eres feliz vente con estos sonaos”, termina la presentación. Primera letra de pasodoble a la añoranza que sienten por su abuela. No le dedicaron todo el tiempo que deberían y ahora lo muestran en una letra a modo de un muy emotivo lamento. A la postre le piden a ella que “deje las puertas abiertas para que cuando vuelvan a reencontrarse un fin de semana”. En la segunda composición cuentan la historia de una madre que lucha por ayudar a su hijo a que abandone la adicción a las drogas. “Sin tomar se vuelve loco/ sigue cayendo al pozo/ no quiero verlo morir. No hay nada en el mundo que pueda ganar al amor de una madre”. Mejor el último. Primer cuplé a un pijama muy abrigado que se han comprado para ir arreglados al supermercado. Simpático. El segundo, más flojo, a que el clima les ha dejado sonaos. Buen popurrí, aunque pesado por momentos. Lo mejor de la comparsa, la música. Es una agrupación esperada y con mucho seguimiento en su tierra. Aquí, está por ver.

Coplas picantes de unos objetos fisgones

Chirigota: Ay camaleón... ay camaleón...ay camaleón...

Una habitación. Una señora de alta alcurnia duerme pacíficamente junto a su amante. No sabe qué la vigila el perchero, el cuadro del hidalgo de La Mancha o la alfombra de tigre que tiene a los bajos de su cama. Estos chirigoteros son objetos de un dormitorio que cobran vida cuando la señora de la casa cae a los brazos de Morfeo. Muy buena idea la del tipo. Presentación con ritmo y entretenida. Primer pasodoble a un embarazo no deseado que se convierte en el mejor momento de su vida. Bien tocado el tema. Segundo, una crítica a la baja consideración que Europa y los propios españoles tienen del castellano. Lo inician en inglés. “Prefiero que mi boca castellana no diga I love you, sino te quiero”. Mejor el primero. Flojos cuplés. El segundo subido de tono incluso. Cantan a la multitud de formas y posturas que hay de disfrutar entre sábanas de seda. El problema es que a veces son tan enrevesadas que se acaban visitando lugares inhóspitos, que son propios. Borde el remate. El popurrí sigue la misma senda de los cuplés. “Tú lo que quieres que te coma el tigre/ ¿cómo voy a comer si soy vegano?” Muy bueno el tipo. Muy conseguidos estos objetos de habitación, que adolecen de repertorio.

Comparsa: La botellona

Jesús David Victoria Chitín ha regresado a la comparsa. Lo hace con unos jóvenes que se reúnen en la plaza de la Libertad -del Caudillo, en antaño- inspirados en el movimiento del 15 de mayo. Fuerza en la presentación y buena actuación de la cuerda de octavillas. Claman contra el conformismo de la sociedad. Críticos desde el punteo. Chitín ha vuelto para no dejar indiferente a nadie. Primer pasodoble al movimiento político con epicentro en la Puerta del Sol. Ensalzan el hartazgo de los españoles que se manifestaron durante días en aquel ya citado 15.M. Mejor el segundo. La crónica de un viaje sin garantías. La vuelta abierta más cruda. Narran el viaje desesperado de unos jóvenes migrantes que se echan al mar en busca de porvenir. "Aunque la noche está fría/ he conseguido mi sueño de llegar a la otra orilla". Hilado muy fino. Simpáticos cuplés. El primero a que ellos son veganos acérrimos, por eso solo comen cerdo criado a bellota. El segundo, con pimentón de la vera. Les gustan los tatuajes. Mucho. Sin embargo, no consiguen tatuarse sus partes nobles porque no saben dónde comprar tanta pintura. Ya en el popurrí continúan con el juego de buenas voces que atesoran. Especialmente buena la penúltima cuarteta en la que piden a Andalucía que se levante con un ritmo de caja, bombo y sartenes. Trece años no han pasado en balde. Es una idea que va a contracorriente de lo común. Dos opciones: o gusta o no gusta. Sin términos medios, como dice el propio Chitín.

Chirigota: Las bombas que tiran

"Ha llegado el Kim Jong-un, ojú, quillo, ojú". El gobernador norcoreano aterriza en el Florida para hacerse con él. El público no opone resistencia y las risas se suceden. Buena presentación la de estos chirigoteros. La parodia más andaluza del Kim Yong-un: los botones de la chaqueta son cascos de cerveza. Aparición estelar en la presentación. "Aquí hay muchas fotos, pero en ninguna sale el alcalde". Y por arte de magia y para sorpresa de los asistentes, José Ignacio Landaluce aparece en el proscenio del escenario. Gran golpe y casi histórico. No se recuerda la colaboración de un alcalde en un repertorio. ¿Están de moda los alcaldes carnavaleros? Primer pasodoble a la imagen que el foráneo tiene de esta comarca. Dicen que esto no es contrabando, la comarca la forman los paisajes envidiables desde "Poniente a Chinarral". El segundo a la devoción a María Auxiliadora en la ciudad. Tributo a la advocación mariana y recuerdo de aquel 1 de julio en que fue coronada canónicamente en el parque María Cristina. Tema propio que a buen seguro tocarán muy pocas agrupaciones. No es recurrente y eso lo hace especial. Sin embargo, más de competición el primero que el postrero. Cuplés a temática general. Abandonan la comarca y caricaturizan a Junqueras, en el primero; y a Pepe El Marismeño, en el segundo. La conga del popurrí engancha al patio de butacas que se vuelca con ellos. Divertido popurrí. Enganchan y gustan al respetable. El Florida los despide en pie y la suerte echada. Nos encontraremos de nuevo. Si no, siempre nos quedará París.

Comparsa: Los comandantes

Juan Antonio Pozo Acuña hizo ayer de sí mismo. Se vació en dos letras de pasodobles que pusieron del revés las butacas del Teatro Florida. Son comandantes de un escuadrón cuyo único objetivo es la salvaguarda de la región. "Por Andalucía libre, España y tu carnaval". La comparsa de Pozo suena mejor que otros años y se hace notable de forma especial en los pasodobles. La música es un desarraigo al estilo que Juanan ha creado todos estos años sobre las tablas. Y le ha salido bien el movimiento de ajedrez. El primero de ellos a la sanidad en la comarca. Maravilloso el remate: "usted, político, puede ir con su buen sueldo a médicos de pago/ El pueblo ahogado por el paro no tiene otra solución que ir a ese hospital que ustedes olvidaron". El segundo es el cénit de la noche. A las madres, un tema manido y recurrente al que hay que darle una vuelta para volver a tocar. Dicho y hecho. Canto a la soledad tras su pérdida. ". "Hasta el día en que la pierdas no te enterarás lo que vale una madre". En cuplés regreso a sus raíces chirigoteras. De carcajada el primero, dedicado a Francisco García, componente de la comparsa, que ha ido a First Dates y no la pretendiente no le ha dado una segunda cita. Se la ha dado para el endocrino. Regular el segundo, a los tornados y sus nombres femeninos. Buen estribillo: "Prefiero perder la vida antes que la tierra mía pierda bandera y colores". Popurrí con garra y fuerza, la baza de este grupo. Pozo Acuña fue el epicentro y el causante de un terremoto en las butacas del Florida. Habrá que esperar las réplicas.

Comparsa: A toda costa

Venden dulces por las playas de la comarca. Bueno, pasteles, ropa, mudas, pero la suegra la regalan. Esa venta prefieren que sea más bien un regalo. Estos chirigoteros de Los Barrios suben a las tablas del Florida en último lugar con un público descafeinado, que se había volcado previamente con la comparsa del Juanan. Simpática su presentación. Agradecen al final de esta el cariño de Algeciras. Primer pasodoble a modo de arenga a los carnavaleros. Instan al público a luchar por engrandecer el carnaval de la comarca. El segundo de ellos, por una sonrisa. No es que fuera divertido, sino dedicado al trabajo de la asociación Por una Sonrisa por medio de una historia de un joven con cáncer. Emotivo. Cuplés apuntalados. Mejor el segundo, a la suegra, que el primero. El popurrí es entretenido y saca sonrisas. Saben a qué vienen y conocen sus objetivos.Tienen muchas ganas estos jóvenes chirigoteros. Llevan muchos años acudiendo a su cita con Algeciras y no fallan. Lo hacen con ilusión y eso es lo que cuenta.