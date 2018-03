La Policía localiza en un hostal de Algeciras a una menor desaparecida

La mediación de un profesor a través del Whatsapp permitió localizar ayer, después de un día desaparecida, a una menor de Algeciras que se había marchado de su casa en compañía de una amiga. Ambas se ocultaban en un hostal cercano al paseo del río de la Miel. El profesor consiguió después de mucho insistir que desvelaran pistas de su paradero e informó a la Policía Nacional, que llevaba 24 horas buscando a la chica.

La joven, de 16 años, no regresó a su casa desde el instituto, donde había tenido un problema, el pasado miércoles. La madre había intentado contactar con ella sin éxito y presentó una denuncia ante la Policía Nacional, a la que explicó que su hija no había vuelto del colegio y que no tenía pistas de dónde se encontraba. La Unidad de Familia y Mujer se puso a investigar inmediatamente. Los agentes pertenecientes a las Brigadas de Seguridad Ciudadana y de Policía Judicial, pertenecientes a la Comisaría de Algeciras, realizaron numerosas gestiones para contactar con personas que pudieran aportar datos para la localización de la menor.

La madre acudió a Desaparecidos, el programa de Radio televisión Española que dirige Paco Lobatón y que informó para todo el país de la desaparición de la niña y de la enorme preocupación de la familia. La noticia comenzó a recorrer las redes sociales y provocó una movilización ciudadana para ayudar a la policía a encontrar a la chica.

La Policía Nacional explicó ayer que, fruto de las pesquisas realizadas, "se descartaron las líneas de investigación en relación a una desaparición forzada" y se centró la búsqueda en la zona cercana al puerto, donde hay un gran número de hostales y donde podía haber pasado la noche.

El profesor consiguió contactar con su alumna por Whatsapp y, después de mucho insistir, consiguió que le dieran pistas de su paradero. A partir de ahí la Policía Nacional, que ya sospechaba que se encontraba por la zona sur de la ciudad, acudió al hostal y consiguió encontrar a las chicas, que estaban en buen estado de salud y fueron devueltas a sus familias tras el susto.