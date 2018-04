La Policía interviene a una red de narcos cinco lanchas y 15 motores en Puente Mayorga

La operación se produjo en comunicación con Guardia Civil y con el apoyo del servicio de Vigilancia Aduanera. Esta última entidad acudió para retirar las embarcaciones a través del mar, porque las naves tenían acceso directo a la zona de playa y las lanchas no cabían por las calles adyacentes.

Golpe policial a la logística de las redes del tráfico de drogas. La Policía Nacional intervino el pasado sábado cinco lanchas semirrígidas, 15 motores y 2.200 litros de combustible que estaban almacenados en sendas naves de Puente Mayorga, en San Roque, y que eran utilizados por las mafias del narcotráfico para alijar droga en las costas de la comarca. El valor de todo lo intervenido supera el millón y medio de euros, aunque no hubo arrestos en este operativo.

El "urbanismo salvaje" facilita a las mafias

El director general de la Guardia Civil, José Manuel Holgado, elogió ayer el trabajo que desarrollan los agentes que combaten el narcotráfico en la comarca del Campo de Gibraltar. Todo ello a pesar de un "urbanismo salvaje, no entendible", que según Holgado facilita la labor de los delincuentes. Holgado también destacó durante la comparecencia ante la Comisión de Interior del Congreso para explicar los presupuestos de la Guardia Civil para el 2018, que en el Campo de Gibraltar se ha reforzado la presencia de agentes "aunque no sean visibles". Las autoridades y el propio ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, han insistido en reiteradas ocasiones en la importancia de no detallar el número exacto de refuerzos para permitir una acción más eficaz del despliegue contra la delincuencia.