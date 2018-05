La Policía dice que enviará "agentes con experiencia a mitad de verano"

Un día después de conocerse que ninguno de los 1.299 nuevos policías nacionales que se incorporarán al cuerpo a partir del próximo mes de junio vendrá al Campo de Gibraltar u otro punto de Andalucía, el director general de la Policía Nacional, Germán López Iglesias, explicó ayer que toda la Comunidad Autónoma quedará cubierta de sobra" con agentes "con experiencia a mitad de verano".

En declaraciones a los medios en un acto en Sevilla, López Iglesias defendió que la Policía Nacional tiene "su estrategia" y "no siempre puede ser lo fácil". Dijo que había "muchas más" solicitudes para ir al Campo de Gibraltar y Sevilla, por ejemplo, que plazas existían y "lo fácil" hubiese sido mandar a esas zonas los agentes que se incorporan al cuerpo en junio. Pero a la Policía "no le interesa" cubrir esas plazas con los nuevos agentes "dejando fuera a aquellos más antiguos y que tienen más méritos". "Estratégicamente para la Policía, en la situación en la que nos encontramos -en Sevilla y en el Campo de Gibraltar-, es preferible llevar allí a agentes con experiencia", insistió. A mitad de verano habrá un concurso general de méritos -traslado de los agentes a otros destinos- en el que ya sí se ofertarán plazas para Andalucía. López Iglesias no concretó cuántas.

En el mismo acto, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, eludió su responsabilidad en el asunto. Explicó que su tarea es crear las plazas de policías y guardias civiles y luego es la dirección general de cada cuerpo quien las distribuye. "Y desde que yo soy ministro, hace aproximadamente un año y medio, hemos creado 11.000 plazas de policías nacionales y guardias civiles, una cifra que no se conocía desde hace décadas", señaló, aunque luego reconoció que la incorporación de estos agentes no es inmediata. "Es verdad que tiene que haber una fase previa, primero en un centro de formación y luego de prácticas en las calles, tutelados por sus compañeros, antes de que escojan sus destinos". Zoido insistió en que en año y medio estará lista la equiparación salarial de las Fuerzas de Seguridad del Estado con las policías autonómicas.

Las explicaciones del director general tendrían sentido si no fuera porque hace 15 días anunció él mismo que este verano llegarán a la comarca 80 policías en prácticas, 40 para Algeciras y otros tantos para La Línea. Y tampoco casa con el hecho de que Interior enviará la gran mayoría de los 1.299 policías nacionales a Madrid y Barcelona. ¿Por qué en una situación de tensión como la que hay desde hace meses en Cataluña sí se precisen policías novatos, pero en el Campo de Gibraltar no?. En cualquier caso, López Iglesias aseguró que la Policía Nacional tendrá personal suficiente en toda Andalucía, sin entrar en detalles sobre el número de agentes que llegarán.