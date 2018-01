El jefe de la Policía de San Roque y el dueño de La Fontana niegan el altercado

El jefe de la Policía Local de San Roque, Pedro Manuel Martín, negó ayer haber protagonizado una trifulca en el hotel club La Fontana de Los Barrios y aseguró que los supuestos hechos y abuso de poder que se le atribuyen son falsos y forman parte de una "trama" que busca desprestigiarle.

Martín respondió así a la petición del Partido Popular de San Roque, que el pasado jueves reclamó en el Pleno municipal que se investigaran unos supuestos hechos ocurridos en el conocido club nocturno de Guadacorte, basándose en una instancia que había sido registrada ese mismo día en el Ayuntamiento de San Roque a nombre del local.

El responsable del local arguye que han usado el nombre del negocio de forma fraudulenta

En ese documento -con el número de registro de entrada 981- consta un sello del "Hotel Fontana" y la dirección del local. En él se informaba al Ayuntamiento de un presunto altercado protagonizado por el jefe policial unos días antes. El escrito asegura que el jefe policial acudió al local y preguntó a uno de los controladores de la puerta si tenía drogas. La exposición de ese escrito continúa detallando que el mando policial se habría encarado con un cliente, al que golpeó y amenazó con tirotearle, "todo ello enseñando repetidas veces la placa" y que la víctima había denunciado los hechos.

Tras trascender la existencia de este documento, la gerencia del hotel club La Fontana se desvinculó ayer de esta instancia que, aseguraron, fue presentada utilizando el nombre del negocio de forma fraudulenta.

El gerente del local, Pedro Avilés, registró ayer una instancia ante la entidad local (número 1.156) en la que asegura que lo expuesto en el otro escrito en nombre de La Fontana "es absolutamente falso". Avilés explicó en el documento, y también lo aseguró a Europa Sur, que la instancia del día 25 fue presentada por una persona que, aseguró, acudió al local identificándose como secretario del alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix. Y que este documento fue rellenado con datos de la empresa pero sin el cuerpo del texto.

"Nos parece bochornoso, lamentable y vomitivo. El jefe de la Policía Local de San Roque no ha tenido ningún altercado en el local que regento. Aquí vino una persona que se presentó como secretario de la Alcaldía y que ha utilizado el nombre de La Fontana. Lo hemos puesto en conocimiento de las autoridades", explicó Avilés.

La instancia original y la registrada ayer llevan firmas prácticamente idénticas. El responsable del local nocturno aseguró que el primer documento no tiene validez porque en él no consta el nombre fiscal de la empresa (Bacinete SL), sino el comercial del establecimiento, y que fue rellenado a posteriori. Avilés no aclaró si su firma es la que consta en ambos documentos registrados ante la entidad local.

En la instancia presentada ayer, el gerente de La Fontana pide disculpas a Pedro Manuel Martín "ya que este establecimiento al que yo represento afirma que lo expuesto en el escrito -el de la semana pasada- es falso". "El escrito es redactado a trozos por una persona que se hace pasar por secretario del alcalde, aportando documentación oficial del Ayuntamiento", agregan.

El gestor del club pide además que se le mantenga al margen "de cualquier trama para desprestigiar la figura y el honor del jefe de la Policía Local", al que trasladan su apoyo y colaboración para esclarecer lo ocurrido.

El jefe policial detalló que va a denunciar el caso para que se aclaren todas las circunstancias del mismo e insistió en que todo "obedece a una trama orquestada para desprestigiar a mi persona y, por extensión, a la Policía Local, a la Concejalía de Seguridad y al Ayuntamiento que represento". También dijo reservarse el derecho de denunciar a quienes hayan menoscabado su honor.

Reproducción de la instancia registrada ayer en San Roque.