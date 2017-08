Policía y Guardia Civil denuncian falta de medios y un reparto desigual

Los sindicatos de la Policía Nacional y la Guardia Civil han denunciado públicamente la falta de medios humanos y materiales para hacer frente a las continuas llegadas de migrantes a las costas del Campo de Gibraltar. "Nuestros compañeros realizan un trabajo inconmesurable, a costa de jornadas maratonianas, y haciendo frente a una evidente falta de planificación y organización para llevar a cabo toda la gestión que requiere la atención a migrantes", señalan el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC).

Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado recuerdan que además de la atención humanitaria, quienes llegan en patera tras cruzar el Estrecho pasan por otros procesos administrativos como la verificación de su identidad y el traslado a los diferentes centros cumpliendo con los plazos legales establecidos. Los responsables sindicales explicaron que en una situación como la originada el miércoles, con más de 400 migrantes rescatados, muchas plantillas no cumplieron con los relevos de forma adecuada. "Nos encontramos desbordados y nuestro máximo responsable, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, decide reunirse con las asociaciones que ayudan a estas personas, que nos parece bien, pero obvia a los representantes de los policías y guardias civiles", explican en un comunicado.

Esperan que el ministro les reciba en su próxima visita al Campo de Gibraltar

En su opinión, esta actitud del ministro se traduce en una "irresponsable falta de interlocución" con las asociaciones y sindicatos policiales para conocer, de primera mano, cuál es su día a día y cuáles son las necesidades reales de los cuerpos de seguridad.

El SUP y la AUGC demandan un aumento de plantilla y medios técnicos para que policías y guardias civiles puedan llevar a cabo sus funciones de forma segura, respentando la normativa referida a riesgos laborales, y así poder establecer dispositivos acordes con situaciones como la vivida esta semana. "No podemos volcar un mayor o menor número de funcionarios según la zona privilegiada o no como lo ocurrido en Sotogrande donde se destinaron medios y personal que consideramos innecesarios por la escasa afluencia de público, y no actuar en lamisma proporción en un concierto en San Roque al que asistieron más de 4.000 personas. Además, la Policía Nacional incumple reiteradamente el protocolo de repatriación por vía marítima, hecho que conoce Zoido por las reiteradas comunicaciones realizadas por el sindicato de policía.

Ambos colectivos esperan que el ministro les incluya en la agenda de su próxima visita al Campo de Gibraltar con el tiempo suficiente para conocer su situación.