Podemos pide una solución para los no subrogados de Euro Resa

Podemos Algeciras lamenta la situación en la que se encuentran nueve ex trabajadores de una contrata de la refinería Gibraltar-San Roque después de que hayan quedado "en el más absoluto desamparo" al no ser subrogados por las contratas que sustituyen a Euro Resa. "Éstas no han asumido la totalidad de los puestos de trabajo y Cepsa no ha ejercido su responsabilidad en el cumplimiento de la legalidad laboral en su centro de trabajo", añadieron los responsables de Podemos. El secretario de Acción Sindical de Podemos Algeciras, Juan Hoyos, declaró que "los trabajadores y sus familias están pasando un calvario".