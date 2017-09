El Pleno aprueba el proyecto definitivo del Casino-Hotel de cuatro estrellas

El Pleno aprobó ayer el proyecto definitivo para la ampliación del Casino-Hotel por parte de la empresa Novomatic. Se desestiman de esta manera las alegaciones que presentó el grupo Partouche, que gestionaba el anterior casino.

PSOE y PP votaron a favor y Roque Sí Se Puede (SRSSP) y el PIVG lo hicieron en contra. Ambgos grupos consideraron que se habían puesto alegaciones por posibles irregularidades si se construía en los antiguos bungalows.

El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, indicó que se aprobaba el proyecto de redacción de un hotel de cuatro estrellas, con 50 habitaciones y una inversión de 3,7 millones. "Es un expediente inmaculado. Desde 1999 se aprobó un proyecto de hotel de 120 habitaciones que nunca se hizo", indicó el alcalde, quien destacó que "Novomatic no ha especulado en San Roque sino que ha hecho una realidad, ha adquirido una finca, una licencia de juego -una cuestión muy compleja- y ha invertido cinco millones en la adecuación del casino y ahora tiene pendiente el hotel". Ruiz Boix anunció que no sólo tiene esa finca, sino que la empresa ha adquirido otras en el municipio y tiene proyectos de expansión que "tendremos que ver si nos interesan o no en el nuevo PGOU".

"Yo pediría que a los promotores que generen empleo cumpliendo los parámetros legales lo hagamos posible entre todos y no pongamos trabas porque si no queremos industria, ni casino, nos tendremos que dedicar de nuevo a la agricultura", apuntó Ruiz Boix.

El Pleno también aprobó por unanimidad las nuevas tasas de cementerios municipales y la del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) con un largo debate de todos los grupos políticos.

La concejal de Hacienda, Mónica Córdoba, explicó que la de cementerio se queda en un euro, mientras que el IBI roza lo mínimo exigible por ley. El tipo de gravamen baja del 0,47 al 0,42, lo que redundará en una bajada media de 25-40 euros por familia. Además se establecen como novedad bonificaciones a viviendas sociales en régimen de alquiler.

La portavoz del PP, Marina García, indicó con respecto a la tasa de cementerio, que sólo afecta a los vecinos que tengan seguro de deceso, no a todo el mundo porque son tasas de renovación de nichos o columbarios, y son las aseguradoras las que las pagan.

La edil del PP indicó además que en 2012 el equipo de gobierno de Ruiz Boix subió 15 tasas. "Después de cinco años de superávit bienvenido sea que se baje el IBI, pero por qué no al 0,40". García apuntó que se trata de una medida electoralista. "Lo traen ahora que se cumplen los plazos porque queda un año para las elecciones", apuntó.

La concejal señaló finalmente que San Roque es uno de los municipios con la mayor tasa de IBI de la provincia.

El portavoz de SRSSP, Julio Labrador, se quejó de que el Ayuntamiento no explique en qué parámetro se basa para la bajada del tipo de gravamen. Con respecto a la tasa de cementerio, opinó que no debería establecerse un precio simbólico para todos los ciudadanos porque no todos tienen la misma economía. "El PSOE tiene miedo de perder su mayoría absoluta y por eso hace estas rebajas ahora", opinó.

El portavoz del PIVG, Jesús Mayoral, aclaró que las tasas se podían haber hecho antes porque desde 2014 existe superávit. Apuntó que si se reduce el tipo al 0,40 ,el Ayuntamiento deja de percibir dos millones pero se lo puede permitir. Recordó que con el IBI existen nueve categorías y en Sotogrande son todas 1 y 2, la máximo, lo que supone un recaudación cuantiosa que no tienen otros municipios. Lo mismo ocurre con los BICES, el IBI de las industrias, de las que el municipio recibe 14 millones. "San Roque podría tener los impuestos más bajos de España", apostilló.

Ruiz Boix, finalmente indicó sentirse perplejo. "La oposición siempre en contra de todo, incluso si son noticias positivas", destacó el alcalde, que se quejó de la demagogia de sus rivales políticos con los impuestos.