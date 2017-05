El Pleno aprueba pedir a la APBA el uso público de la playa de la Colonia

Una moción del grupo San Roque sí Se Puede (SRSSP) sobre medidas de seguridad y adecentamiento en la Playa de la Colonia, se convirtió en una reivindicación a la Autoridad Portuaria (APBA) para que esa playa sea considerada de uso público y no comercial como pretende el puerto.

A la propuesta se le incluyó una enmienda para que ese tramo del litoral sea considerado igual que las playas de Puente Mayorga y Campamento, es decir "zona de tolerancia recreativa". Fue aprobada por unanimidad de todos los grupos municipales y se llegó a insinuar incluso la dimisión del presidente de la APBA.

El concejal de SRSSP, Julio Labrador, expuso la moción que pedía medidas para la aplicación de las ordenanzas de playas en esta zona: balizamiento, un servicio estable de vigilancia y socorrismo; la limpieza de la arena; la instalación de duchas; la revisión de la seguridad del tendido eléctrico y la vigilancia de la Policía Local. Así mismo, se reclamaba la puesta en marcha de un plan de adecuación urbanística que establezca zonas verdes y pantallas forestales con la industria, la instalación de elementos urbanos para el disfrute del entorno, el respeto medioambiental y las condiciones paisajísticas. Labrador denunció el abandono de la zona y cómo los fines de semana se convertía en una "jornada de ocio y aventura" para algunos, con un socorrismo "paripatético".

La edil del PP, Marina García, corroboró la descripción que hizo Labrador de la playa y señaló que siempre estuvo abandonada.

Fue el alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, el que añadió que no existe balizamiento "porque Morón no quiere que sea de uso público y pretende que sea zona comercial. Hay zonas de tolerancia recreativa en la que nos podemos bañar y en este tramo -entre Cachón y el Gallo- cada vez hay menos arena y no se regenera porque Morón no quiere".

García añadió que "si es lo que pretende se podrá hacer algo", por lo que se ofreció a apoyar todas las medidas que realice el Ayuntamiento para que tengan más fuerza si va de la mano de la Corporación".

Por unanimidad se aprobó también, una moción sobre la mejora de la medición de la calidad del aire de San Roque Sí Se Puede. Así, se proponía instar al Gobierno Central y a la Junta de Andalucía para que tomen como referente de las mediciones y umbrales de contaminación atmosférica la Guía de Calidad del Aire de la OMS, más exigente que la legislación nacional; que mientras se realiza esta medida, se ofrezca información comparativa sobre contaminación atmosférica en los paneles informativos de San Roque, y la revisión de las ordenanzas municipales sobre protección medioambiental.

La moción sobre la creación de una comisión de investigación sobre posibles irregularidades en las máquinas dispensadoras de la Jefatura de Policía, no salió adelante. Fue presentada por el PIVG y respaldada por toda la oposición pero la mayoría del PSOE la rechazó.

La moción indicaba que el pasado 1 de marzo, los sindicatos SPPME-A y CCOO presentaron un escrito sobre posibles irregularidades, ya que el precio de los productos que se dispensaban en esas máquinas era mayor que en el resto de las dependencias municipales, y también sospechaban que un agente se guardaba la recaudación de los aparatos, por lo que este dinero no estaría fiscalizado por Intervención. Tras el escrito de los sindicatos se retiraron dichas máquinas.

Los grupos consideraron que debía realizarse esta investigación para conocer desde cuando estaban las máquinas y dónde iba ese dinero. El equipo de gobierno consideró que existe muchos temas importantes y ese asunto no interesa a la ciudadanía.

La concejal de Seguridad, Mercedes Serrano, aclaró que se habían quitado porque en Contratación no existía procedimiento de licitación y hasta que no existe uno no se pondrán.

Ruiz Boix apuntó que las máquinas estaban desde que se inauguró la Jefatura, y "este gobierno no participó". "Cada vez veo a la oposición más alejada de la realidad del municipio y esto asegura otra mayoría absoluta del PSOE en las próximas elecciones", ironizó el alcalde.