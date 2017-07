Picardo: "Hemos demostrado que somos riqueza para la comarca"

"Hemos demostrado que somos riqueza para la comarca y para sus trabajadores. Por qué excluir a Gibraltar de esos acuerdos. Por qué negarse a que los trabajadores del futuro no tengan los mismos derechos que ahora protegen a los trabajadores comunitarios y no puedan aplicarse a los empleados que acuden a Gibraltar", preguntó.

El 'Gibraltar, español', sobreestimado

Jamie Trinidad, abogado y profesor de la Facultad de Derecho de Cambridge, participó en el seminario Gibraltar y el Campo de Gibraltar ante el inicio del Brexit. Durante su conferencia, que versó sobre la reclamación española sobre Gibraltar, Trinidad señaló que "la clase gobernante en España sobreestima constantemente la oportunidad de recuperar la soberanía sobre Gibraltar". El ponente recordó que ya fracasaron las negociaciones de 2002 entre José María Aznar y Tony Blair, y que tampoco funcionó el cierre de la Verja cuando el general Francisco Franco pensaba que Gibraltar caería como la fruta madura. El abogado criticó el tono y los posicionamientos del anterior ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, y señaló que el actual, Alfonso Dastis, "es un político mucho más inteligente y con más tacto". "Sabe muy bien que el tema de Gibraltar depende en gran parte de la población de Gibraltar y que no habrá un cambio en el estatus si no hay un consentimiento de los gibraltareños. Me alegro que ahora se hable en términos más civilizados, pero no me sorprende nada que España siga pensando que Gibraltar debe ser español, y de hecho los españoles me lo siguen diciendo", explicó. El conferenciante opina que con la llegada del general Franco y la Guerra Civil, el asunto de Gibraltar era la única cosa que unía a todos los españoles: "Creó un error cognitivo, de optimismo, que la clase gobernante siempre repite, y que la actual generación de políticos sigue haciendo".