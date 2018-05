Permotor Algeciras trae al parque el Roadshow Kick Go! de Hyundai

El gerente de Hyundai Permotor Algeciras, Ricardo Alfonso Álvarez, inauguró ayer la zona de ocio itinerante Roadshow Kick Go! en el Parque María Cristina. Como Patrocinador Oficial del Mundial de Fútbol 2018 en Rusia, Hyundai está realizando diferentes actividades en sesenta ciudades de España presentando la nueva Serie Especial GO! En la apertura participaron jugadores del Algeciras Club de Fútbol. El espacio está configurado para el disfrute de toda la familia, pudiendo realizarse un test drive y divertirse con diferentes sorpresas, como las zonas Kick & GO juego, de videojuegos, de futbolines o de grabación.