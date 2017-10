La Patrona se queda sin procesión por la falta de gobierno en la cofradía

La Patrona de Los Barrios, Nuestra Señora del Rosario, no procesionará este domingo como ha sucedido tradicionalmente en cada inicio del mes de octubre. Tal y como establece la Iglesia, sin junta de gobierno elegida en la hermandad, las imágenes no pueden procesionar. Y la primera en sufrir esta ausencia de gobierno en la Hermandad de San Isidro Labrador y Nuestra Señora del Rosario es la patrona barreña, que no podrá hacer su salida este domingo tal y como estaba previsto. Este hecho se hubiese evitado si el pasado 28 de julio se hubiese presentado alguna candidatura dispuesta a tomar el relevo a Quico Fuentes, hermano mayor hasta entonces, y todo su equipo. Desde aquel cabildo sin candidatura ni resultados, la junta de mesa ha estado tomando las decisiones oportunas mientras perdura esta situación de interinidad que ya no puede prolongarse mucho más.

Ya lo advirtió Fuentes en este mismo diario el pasado 9 de agosto. "La situación es complicada", señaló, y aunque había alguna esperanza de que la virgen del Rosario no sufriese las consecuencias de una hermandad sin órgano director, finalmente se ha cumplido el primero de los temores. Del segundo, esto es, la posibilidad de que esta interinidad no se solucione en breve y ponga en peligro también la romería de San Isidro, se habla aún poco pero está en la mente de todos.

Aunque tanto el párroco de San Isidro, Yelman Bustamante, como Quico Fuentes afirman que todos los cultos internos se mantienen, lo cierto es que la suspensión de una romería como la de San Isidro sería un varapalo para el calendario festivo del municipio, que trabaja desde hace años en que la fiesta, considerada de Interés Turístico Andaluz, reciba también el premio nacional.

"Creo que la gente aún no se ha dado cuenta de lo que supone que no haya, de momento, gente dispuesta a tomar las riendas y presentar una candidatura", explica Fuentes, quien espera que la suspensión de la procesión de la patrona sirva de acicate para algunos de los 800 hermanos que componen la hermandad.

A la responsabilidad de asumir la organización de una romería que goza cada vez de mayor relevancia y que, por tanto, requiere de más mayores medidas de seguridad, se une el hecho de que la candidatura debe cumplir con los requisitos que exige la Iglesia, cuyos responsables solo aprobarían una propuesta que ofrezca las garantías propias de un proyecto de futuro. No se trata, por tanto, de salvar esta situación y llegar a tiempo para la romería de mayo, sino de encontrar a una junta capaz de gestionar los actos litúrgicos de todo el año.

"La solución está en manos de los hermanos. Lo único que hará la Iglesia será nombrar a una persona que cuide del patrimonio de la hermandad mientras no se nombre a una junta de gobierno. Pero el resto depende de los hermanos. Espero que el hecho de que la patrona no vaya a salir este domingo suponga un revulsivo para alguien y esto no vuelva a repetirse", explicó el párroco.

Quico Fuentes explicó así los motivos de su marcha: "Los cargos no podemos ser eternos y en la junta todos llevamos mucho tiempo y de lo que se trata es de que la hermandad se renueve, que venga otra gente con otras ideas. No podemos estar toda la vida. Hoy en día es difícil que la gente asuma responsabilidades, y esto no es un club de fútbol, sino que además tiene que haber un convencimiento personal y religioso, un compromiso con la parroquia que no todo el mundo tiene. Aún así, en la hermandad hay muchas personas que reúnen esos requisitos o incluso que son más adecuados que nosotros. Solo falta ese empujoncito para presentar la candidatura", añadio tras el cabildo fallido.