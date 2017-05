Partidos y agentes sociales llaman a una movilización masiva por el tren

El anuncio del Ministerio de Fomento de que uno de los tramos de la Algeciras-Bobadilla está "en ejecución" fue recibido ayer con incredulidad por los agentes políticos, sociales y empresariales del Campo de Gibraltar, que consideran que se trata de otra maniobra para desmovilizar la manifestación del día 18, por lo que llaman a una convocatoria masiva de ciudadanos. Tan sólo el PP, a través del senador y alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, y del presidente de la Mancomunidad, Luis Ángel Fernández, defiende las actuaciones que pregona el comunicado enviado el miércoles por el departamento que dirige Íñigo de la Serna.

El alcalde de Algeciras aseguró ayer que ya están trabajando varios operarios de la empresa Dragados. De hecho, indicó que la semana que viene se abrirá la oficina en el límite entre la Estación de San Roque y Los Barrios, donde se instalarán todos los técnicos que ya trabajan en Algeciras.

Landaluce informó que en poco tiempo estará en la comarca el inspector de Adif junto con la máxima responsable, Isabel Pardo. "Va a venir lo más importante de Adif en cuanto a proyectos e infraestructuras", señaló el alcalde algecireño, quien destacó que se está trabajando en un tema que mejorará el proyecto, una traviesa polivalente para tener ancho ibérico y ancho europeo para transportar la carga, los contenedores o los graneles en distintos vehículos.

El presidente de la Mancomunidad se refirió al Consejo Económico y Social (CES) donde se abordó este tema y lamentó que no se alcanzase ningún acuerdo. Destacó que los intereses reales en relación con la línea férrea deben finalizar en el año 2020 y conseguir un seguimiento adecuado de la inversión realizada en este periodo. Fernández indicó que la ausencia en estos momentos de estudios medioambientales o de proyectos en el resto de tramos y el hecho de estar próximos a su licitación hace que carezca de sentido en este momento su consignación presupuestaria "ya que todo lo que se puede ejecutar en este año ya está previsto".

El resto de partidos y entidades se mostraron indignados. Así, el alcalde de San Roque y vicepresidente de la Diputación, Juan Carlos Ruiz Boix, aseguró que las obras siguen sin iniciarse y la información sobre su inicio es totalmente falsa.

El regidor sanroqueño recordó que en 2013 las obras se adjudicaron a una empresa que realizó el replanteo y ya hubo problemas "que el Gobierno y Fomento no tuvieron interés y agilidad en resolver". Aseguró que nunca ha empezado la obra en la Estación de San Roque, una actuación conocida como el apartadero de la Estación de 3,6 kilómetros porque "el conflicto entre Adif y las adjudicatarias sigue sin resolverse".

Ruiz Boix opinó que estas informaciones se producen para tratar de desmovilizar la manifestación del día 18 y que sea un fracaso de participación. "Es una actuación del Partido Popular a la que se suma el PP de Algeciras, que lleva una semana aireando papeles de solicitud de otras empresas adjudicatarias del balasto, que ni llegó en diciembre ni en junio de 2016. Invito al ministro de Fomento, al delegado del Gobierno, Antonio Sanz, y al alcalde de Algeciras a que me acompañen en mi municipio para ver dónde está el tajo, los operarios y que se está acometiendo".

Para su compañero de partido, el diputado Salvador de la Encina, el hecho de que no haya ninguna foto de Landaluce y de Sanz en las obras confirma que no se han iniciado. "Pueden llamar adjudicación a un pequeño tramo hace cuatro años", ironizó De la Encina, quien recordó que hace un año y medio el alcalde de Algeciras anunció el balasto y este asunto ahora se está resolviendo.

"El PP quiere que estemos callados en este tema. De aquí al día 18 veremos y escucharemos muchas cosas como al presidente de la Mancomunidad diciendo que da igual presupuestar 20 que 200 millones", añadió.

La diputada andaluza de IU, Inmaculada Nieto, se mostró rotunda. "El ministro miente con descaro, las obras están paralizadas y el dinero presupuestado en los últimos seis años sin ejecutar. No se cumple con el cronograma que tiene la Unión Europea ni con la palabra que llevan dando años, no sólo al Campo de Gibraltar sino a Europa. Este tema provoca impotencia, no se entiende el maltrato del PP salvo que sea rehén de los empresarios", añadió Nieto, quien señaló que la manifestación del día 18 debe ser multitudinaria, "que no haya una persona en la comarca que no conozca este ninguneo".

Carlos Fenoy, el presidente de la Cámara de Comercio, confió en que sea cierto que se han desbloqueado la situación con las adjudicatarias. "Estoy esperando que la responsable de Planificación de Adif baje a Algeciras para el inicio de las obras y ver qué pasa con el resto de tramos".

Para el sindicato CCOO, el PP está "inmerso en una huida hacia adelante y en una confusión que no se corresponde con la realidad". El secretario comarcal, Manuel Triano, destacó que en este tramo no hay nada de nada y ni un sólo euro de inversión real.

Lobby levantino

Todos los partidos y agentes sociales del Campo de Gibraltar destacan que Algeciras está en el Corredor Mediterráneo y en el Atlántico y así aparece en los mapas de la UE, a pesar de que los empresarios del Levante lo denominen Corredor Central.

El presidente de la Cámara de Comercio indicó que ya conoce el mapa que los empresarios de esta zona han realizado en el que obvian las empresas de la zona. "Desde la Cámara vamos a mandar un escrito a la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) para que incorporen nuestra actividad en esa información porque es válido para los empresarios y otros usuarios de la web", indicó Fenoy, quien recordó que aunque le pese a Compromís, Algeciras es el origen y el Corredor Mediterráneo va por la fachada mediterránea, no necesariamente pegado al mar. "Nuestra misión es convencer al Ministerio que es una obra importante para Andalucía y toda España y lo dejamos claro", apostilló.

El alcalde de San Roque reiteró que la manifestación del próximo jueves es "el punto de partida real" frente al lobby valenciano. "Me produce admiración la facilidad de convocatoria a la hora de movilizar a los agentes sociales y económicos y su oposición crítica con el Gobierno que le da rédito en detrimento del puerto de Algeciras", añadió.

De la Encina opinó que las reivindicaciones de los empresarios como Vicente Boluda o Juan Roig de Mercadona están avanzando. "Lo que tenemos es una situación que no admite interpretación. Ha habido una desidia y abandono que todavía existe en Andalucía y el Ministerio sigue en lo mismo", opinó el diputado socialista, quien aclaró que "este Gobierno está en manos de los nacionalistas y es a ellos a los que ayuda con un claro sectarismo. Si no se hace algo pronto estaremos condenando a las futuras generaciones, por eso el 18 acompañaremos a los ciudadanos en una gran manifestación".

Inmaculada Nieto también insistió en el sectarismo. Añadió que no se entiende cómo Mercado amplía su área logística a Antequera y obvia esta zona. Lo lógico es este ramal llegue hasta Madrid, donde está el 75% de las sedes sociales de las empresas y para que las mercancías lleguen a Galicia, Extremadura y al resto de la península. "No sé cómo piensa qué se va a hacer sin electrificar este tramo. La Línea que sale de Algeciras la comparten los dos corredores y pasa por cuatro provincias andaluzas con sus ramales costeros y dejar al margen el primer puerto del Mediterráneo y el primer polígono industrial de Andalucía, es un insulto", apuntó en referencia al mapa de la AVE.

"Los empresarios sabrán lo que se traen con el PP de Valencia o los líos con Cataluña", concluyó.

Para Triano, el lobby levantino "ya intentó engañar a los andaluces hace años y sigue en esa tónica. Intenta arrimar el ascua a su sardina pero lo que es evidente es lo que aprobó la UE. El Corredor Mediterráneo y el Atlántico comparten Algeciras. No pueden apostar por la costa discriminando nuestra zona. Sólo hay dos corredores y ambos coinciden en el trazado en la comarca", aseguró.

Landaluce también se refirió a este lobby. "El ramal prioritario es Algeciras-Bobadilla y es el que se ha comprometido en 2020 el ministro y del total hasta Almería no se sabe fechas porque hay un problema en una zona en concreto que todavía no está resuelto porque no se atreven a emitir criterio", informó el alcalde de Algeciras, quien aseguró que lo que sí es verdad es que es que Adif se plantea aumentar la capacidad del proyecto inicial.

"Están trabajando también para que los apartaderos sean los más amplios posibles y cuente con el mayor número, de tal manera que el cruce de los convoyes sea lo más ágil posible y también se está trabajando en la de seguridad. Esto significa que no sólo los convoyes vayan seguros, sino también tener información poder manejar lo que está ocurriendo en todo el trazado. Eso dará seguridad en el movimiento de la carga", concretó.