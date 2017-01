El Partido Popular denuncia que Facinas se queda sin médico con frecuenciaAbierto el plazo de inscripción para el concurso del Carnaval

El Partido Popular de Tarifa lamentó ayer que los partidos del equipo de gobierno no respaldaran en el último pleno su petición de dar una solución a la falta frecuente de un médico en el núcleo de Facinas.

El PP denunció que en ocasiones la localidad de Facinas se queda sin su médico de Urgencias y Atención Primaria. Señaló que pasó en Navidades y que también sucedió en verano. El grupo popular en el Ayuntamiento registró una moción para su debate en pleno en la que instaba a que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) diera una solución a la descrita situación.

"Ante las dificultades que el propio alcalde de Facinas está teniendo para conseguir una reunión con la gerencia del Área de Gestión Sanitaria del Campo de Gibraltar y lograr el compromiso firme de la administración de la Junta para que no se vuelva a repetir el cese temporal del servicio, el grupo popular llevó al pleno una moción en la que pedía a todos los miembros del Ayuntamiento el apoyo a esta petición de los vecinos de Facinas y del propio regidor", expresó el PP en un comunicado.

"La sorpresa fue que los concejales del tripartito no quisieron apoyar esta petición demostrando que no les importa en absoluto la calidad del servicio de los usuarios de la campiña tarifeña, que para ellos es más importante no importunar a los responsables del Servicio Andaluz de Salud por ser de su propio partido, dando de nuevo la espalda a los derechos de los vecinos de Facinas y del resto de la campiña", agregó.

Las agrupaciones carnavalescas ya pueden inscribirse en el concurso de Tarifa. El plazo se abrió ayer y se prolongará hasta el día 22 de febrero. La hoja para la inscripción puede desprenderse de las bases que ya cuelgan en la web del Ayuntamiento de Tarifa.

Todos los datos y toda la normativa que rige el concurso queda explicada en el documento oficial que ha hecho público la delegación de Fiestas. Se fija el calendario. El certamen, de carácter provincial, será los días 6, 7 y 8 de marzo. Eso sí, Festejos también anuncia que su ampliación es asumible si fuera necesario. En tal caso el primer día sería el domingo día 5 de marzo.

El premio para los primeros asciende a 2.000 euros.