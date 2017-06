El PSOE reitera su compromiso de bajar los servicios de agua y basura un 10%

Acuerdo a medias en la Corporación de San Roque. El equipo de gobierno socialista aprobó los rescates de los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento y recogida de residuos sólidos a partir del 15 de enero. Los grupos de la oposición se abstuvieron en un Pleno con un largo debate y al que asistieron un gran número de trabajadores de Arcgisa entre el público.

Los argumentos iniciales del equipo de gobierno se basaron en los criterios ya reiterados: mantener la gestión de lo servicios desde lo público; abaratar la factura en un 10%; y mejorar la calidad teniendo en cuenta las quejas ciudadanas por el servicio de agua en baja con los problemas de depuración.

El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, que defendió el punto al ser propuesto por Alcaldía, indicó que la decisión no se ha tomado a la ligera, se trabaja desde 2015 con los informes aportados por Arcgisa de 2014 y 2016, sin que se haya podido conseguir el de 2015 "y todavía no sabemos por qué". Añadió que existe equilibrio económico e incluso superávit en los dos servicios y se cumple con los requisitos propuestos. El primer edil aseguró que muchas empresas privadas se han interesado en prestar el servicio y se han rechazado para hacerlo desde la propia entidad local. Reiteró que el precio en las facturas se va a abaratar un 10% al descontarse el IVA y aseguró que antes de que finalice el mandato se modificarán de nuevo las ordenanzas fiscales para tener un precio más competitivo.

En el debate, los grupos de la oposición fueron muy críticos al considerar que después de dos años, los informes jurídicos no tienen todos los datos que debieran en un tema tan importante para los sanroqueños y que a la larga puede ser servicios deficitarios. A pesar de ello, ninguno se atrevió a votar en contra.

Comenzó el debate la portavoz del Partido Popular, Marina García, quien reprochó que el equipo de gobierno no hubiera planteado reuniones o una puesta en común para tratar lo que se llevaba a Pleno, "un tema de estado".

García planteó la primer cifra de la tarde sobre el coste del servicio de agua, que cifró en un millón de euros lo que va a costar a los ciudadanos que los servicios los realice el Ayuntamiento. La edil trasladó el punto de vista de Arcgisa y añadió que el alcalde no aporta todos los datos.

"En 2015 el agua fue deficitaria en San Roque en 600.000 euros. La economía de escala hizo sufragarlo. Otra cantidad de las que no nos habla es del coste del agua, hay que comprarla si lo hace a través de la empresa comarcal es de 0,15 euros, mientras que si lo hace desde fuera es de 0,21, es decir un 41% más, cuesta 400.000 euros más, que hacen un total de un millón", apuntó.

La concejal también recordó el canon que hay que pagar a la Junta de Andalucía y añadió que desde 2011 a 2017 el Ayuntamiento ha abonado más de dos millones y no se ha hecho nada, por lo que aprovechó para pedir al alcalde que realice gestiones para dejar de pagarlo. El tema de los trabajadores fue otro de los asunto abordados y la popular preguntó si se ha mantenido reunido con los delegados sindicales para explicar en qué condiciones vienen . En definitiva, García aclaró que se trata de "una pataleta" por la pérdida de la presidencia de la Mancomunidad.

El portavoz del grupo San Roque Sí Se Puede, Julio Labrador, opinó que los informes "son endebles" y aportan pocos datos y pocos folios (18). Aseguró que son justificaciones a una decisión ya tomada y no hay garantía de viabilidad. "La única conclusión que llegamos es que el principio de todo esto está en la pérdida de la presidencia de la Mancomunidad", aseguró el concejal.

Con respecto a los trabajadores, opinó que algunos podrían quedarse en el "limbo".

Jesús Mayoral, del PIVG, aseguró que el Ayuntamiento puede hacerse cargo de estos servicios, lo que lleva años diciendo pero "con las condiciones óptimas. Todo está mal hecho desde el principio. Después de casi dos años nos encontramos con falta de datos", añadió.

El concejal responsable de la negociación con la empresa mancomunada, Juan Manuel Ordóñez, señaló que todo los grupos llevan la recuperación de las competencias en sus programas electorales pero después no lo hacen. Ordóñez reveló que la deuda a largo plazo de Arcgisa es de 51,9 millones y de 13 millones a corto plazo, el Ayuntamiento por contra tiene superávit de 15 millones, por lo que se preguntó qué entidad tiene más estabilidad. "Yo creo en los servicios mancomunados pero si se integran los siete municipios, pero no es así y nunca se podrán abaratar los servicios", opinó.

"Me asombro de la capacidad de engañar y desviar la atención del vicepresidente de la Mancomunidad, David Gil. Dice que el agua cuesta a los ayuntamientos mancomunados 0,15 y si estamos fuera, 0,21. Yo me he leído la ordenanzas y no dicen nada de eso, está mintiendo. A la Costa del Sol le cuesta 0,16 y a los ciudadanos de Algeciras 0,21, es mentira", apostilló el edil quien se preguntó por qué Algeciras no se une a Arcgisa: "¿es que quieren seguir pagando más?".

Ruiz Boix aportó otras cifras muy diferentes al PP. Así, indicó que el Ayuntamiento va a ampliar el presupuesto en 5,5 millones, al restar el 10% de IVA según el Informe General de Tributos del Gobierno. El ahorro por tanto será de 550.000 euros. El primer edil aseguró que Arcgisa paga un 8% de canon a la propia Mancomunidad para pagar el sueldo del presidente. El regidor sanroqueño apuntó por último que el Ayuntamiento no se sale de la Mancomunidad porque sigue manteniendo dos servicios, el agua en alta y el tratamiento de residuos. En un segundo turno de debate, el PP reiteró "que hace 15 años se hizo una actuación similar en La Línea y ahora se están pagando las consecuencias".

Ordóñez, por último, aseguró que los rescates no son una pataleta. "Desde la Mancomunidad no se puede hacer, así que lo hacemos desde el Ayuntamiento. Les resto a que trabajen con este equipo de gobierno para abaratar los servicios como llevan en sus programas", concluyó.