El PSOE reclama explicaciones a Fomento por el retraso del tren

El Partido Socialista reclama explicaciones al Ministerio de Fomento ante el retraso en la ejecución de las obras de modernización del tendido ferroviario entre Algeciras y Bobadilla (Málaga) que han puesto de manifiesto los coordinadores de la Unión Europea encargados del seguimiento de las redes de mercancías.

Los técnicos supervisores de los corredores Mediterráneo y Atlántico coinciden en sendos informes elaborados el pasado diciembre en subrayar que las obras no han comenzado, como adelantó Europa Sur en su edición de ayer. El diputado socialista Salvador de la Encina anunció que va a tramitar una iniciativa parlamentaria para que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, comparezca y valore los estudios. "Estamos haciendo el ridículo y somos el hazmerreír en la Unión Europea tras cinco años de paralización de las obras de la Algeciras-Bobadilla. Es el único trazado con doble prioridad, integrado en dos corredores, y que está abandonado a su suerte desde 2011", valoró De la Encina.

El consejero andaluz de Fomento valora que Europa constata la "desidia" del Gobierno

El diputado socialista apuntó que en la solicitud pide a De la Serna que explique con qué criterio se ha ejercido el esfuerzo inversor por parte de Fomento para la reforma de la red ferroviaria nacional "para que justifique lo injustificable".

De la Encina también pidió públicamente al alcalde de Algeciras y senador por el PP, José Ignacio Landaluce, así como al delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, que valoren el "contundente" informe de la UE. "Hablan de millones que no se ejecutan y lo que se adjudicó lleva un año sin comenzar", resaltó.

El consejero de Fomento de la Junta de Andalucía, Felipe López, también valoró los informes difundidos por este periódico y sostuvo que constatan "la desidia" que ha tenido el Gobierno de la nación respecto a la necesidad de hacer avanzar la Algeciras-Bobadilla. "Una infraestructura fundamental para el desarrollo de la provincia, de Andalucía y del interés general de España", enumeró. Para López, estos corredores representan un incentivo a la localización empresarial y una forma de inducir competitividad en la economía para generar actividad y empleo.

López lamentó que el Gobierno de la nación "no se haya enterado" de lo que la UE dibuja como prioritario y censuró nuevamente el abandono de estas infraestructuras. "Lo que constatan los técnicos de la UE en sus informes no es más que la confirmación evidente de que el Gobierno ha tenido hasta ahora nulo interés en la ejecución de la Algeciras-Bobadilla", resaltó el consejero, quien alertó de que el puerto de Algeciras no sólo puede aspirar a ser una dársena de transbordo, sino que necesita del tren para continuar aportando riqueza a la economía nacional.