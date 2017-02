El PSOE reclama la ejecución de las obras conveniadas con Acuamed

En abril de 2014, la sociedad estatal de obras hidráulicas Acuamed, la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y su empresa Arcgisa firmaron un acuerdo. En él se recogía su compromiso de estudiar y ejecutar una serie de actuaciones que se consideraban necesarias para el Campo de Gibraltar: la reutilización del agua residual de la depuradora de La Línea; la ampliación de la depuradora de San Roque, colectores de Palmones y otros núcleos; las depuradoras de la zona norte de San Roque y Tesorillo y de San Pablo, en Jimena; colectores y puntos de vertido en La Línea y la primera fase de los colectores de Algeciras. Un conjunto de obras que supondrían un volumen de inversión de 100 millones de euros (adelantados por Acuamed y a devolver por la Mancomunidad con intereses), pero de las que solo se ha iniciado la obra del colector de la Cuesta del Rayo, en Algeciras.

Así lo recordaba ayer el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, reclamando que se actúe sobre el resto de los compromisos pendientes con la comarca. El acuerdo firmado en 2014 era de intenciones; para ejecutar cada una de las obras es necesario firmar posteriormente un convenio entre las partes en el que se contemplan las actuaciones a ejecutar y la fórmula de financiación de las mismas. Pero ese convenio solo se ha rubricado para los colectores de Algeciras por considerarla la obra más urgente. Algo que a juicio de Ruiz Boix demuestra que "el principal reto del acuerdo era cumplir con el compromiso electoral de José Ignacio Landaluce con los vecinos de la Cuesta del Rayo".

"En estos tres años desde la firma no se ha avanzado en nada de lo que afecta al resto de los municipios. No se preocuparon ni Diego González de la Torre ni el actual presidente, Luis Ángel Fernández". Por tanto, remarca, "entendemos que el presidente okupa está centrado en cumplir con Algeciras y no con las necesidades de la comarca". Ante ese retraso en la ejecución del resto de proyectos, "pedimos celeridad y compromisos con los vecinos, porque estas actuaciones tienen que estar financiadas por el Gobierno de España, que de nuevo maltrata al Campo de Gibraltar".

Ese mismo compromiso, subrayó, se pide para los vecinos de Algeciras ante el retraso de las obras del colector. Hace unos días el Ayuntamiento anunciaba que Acuamed tenía previsto resolver el contrato con la adjudicataria de los trabajos (Sando), redactar el proyecto de las actuaciones que restan por realizar en la calle Jacinto Benavente y adjudicarlo para pueda finalizar la intervención. El mismo anuncio que había hecho el pasado mes de julio. "Vamos a estar vigilantes", aseguró Ruiz Boix al respecto. Para ello, el PSOE presentará preguntas al Gobierno sobre esta obra.