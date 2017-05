El PSOE llama a la participación en la manifestación por el tren

El diputado por el Congreso, Salvador de la Encina, junto al secretario general del PSOE en Algeciras, Juan Lozano, llamaron ayer a la participación de la ciudadanía del Campo de Gibraltar en la manifestación convocada por los sindicatos el próximo 18 de mayo para "que el Gobierno tome conciencia social de la situación crítica que se está produciendo".

Ambos dibujaron un escenario de absoluto declive que puede arrastrar la economía de la zona, ya que se está jugando con el presente del puerto de Algeciras, al negarle las inversiones necesarias para modernizar la línea férrea Algeciras-Bobadilla.

Los socialistas rechazan los PGE al no contemplan un plan especial de empleo

Este asunto de enorme trascendencia para el desarrollo económico junto al rechazo a unos PGE aprobados el jueves en el Congreso que no contemplan un plan especial de empleo, fueron abordados en una comparecencia ante la prensa en la que exigieron a la dirección provincial del PP, en especial al delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, "que viene prometiendo migajas, que levante la voz ante el castigo que viene padeciendo la comarca".

"Si no nos movilizamos, podemos perder el tren a Europa", indicaron al reclamar el respaldo a una convocatoria que tiene que convertir la indignación en un clamor social que fuerce al Gobierno a un cambio respecto al trato que reciben Algeciras, la provincia y Andalucía.

Por su parte, el secretario local, Juan Lozano, reprochó al PP que "nos engaña y miente descaradamente" y preguntó al alcalde y senador del PP, José Ignacio Landaluce, "si va a continuar siendo cómplice del olvido y el desprecio del PP hacia los campogibraltareños". Calificó de "burla" la reunión en el Ministerio de Fomento pues, a su juicio, "el PP lo tiene más fácil con sólo apoyar la enmienda del PSOE para que se incluyan en los PGE una partida de 250 millones de euros que garantice un impulso verdadero a las obras".

"Algeciras no se merece un alcalde como este que antepone los intereses de su partido a los de la ciudadanía", ha enfatizado para insistir en que "la comarca no pide privilegios, sino justicia, que no le corten las alas de su presente y futuro".

La comisión técnica que está organizando la manifestación del próximo 18 decidió el pasado jueves el lema de la manifestación, El tren de la comarca, que irá acompañado de la frase La única vía. Partirá a las 20:00 de la estación de Renfe.