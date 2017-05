El PSOE dice que la comisión de Puerto se cerrará por estar la causa judicial archivada

El grupo municipal socialista emitió ayer un comunicado en el que calificó de "rotundamente falsa" la información difundida por el equipo de gobierno sobre las comisiones de investigación. Este diario publicó en su edición de ayer que los concejales de los grupos políticos presentes en la comisión que pide, tal y como reza la convocatoria, "que estudie el proceso de acceso al puesto de trabajo del portavoz del PSOE, Salvador Puerto", aprobaron de forma unánime solicitar el expediente de la causa que fue archivada por el juzgado relativa a los posibles casos de enchufismo llevados a cabo por los tres ex alcaldes socialistas. De hecho, ésta es la primera parte del nombre de la citada comisión, que también tiene como objetivo "estudiar los distintos casos de acceso del personal en el Ayuntamiento de Los Barrios y en las empresas municipales en base a los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad".

Tal y como se explicó ayer, los ediles que acudieron a esta tercera comisión -la única que no se dejó sobre la mesa, como sí ocurrió con la relativa a la denuncia contra el alcalde por el nombramiento de los habilitados nacionales o la deuda de las empresas municipales- votaron de forma unánime solicitar a la asesoría jurídica municipal el expediente del archivo de esa caso.

Cuando el expediente judicial y el pedido a Personal llegue a los grupos se decidirá

El PSOE asegura que no es cierto que se haya solicitado expediente sobre su denuncia tras su despido de la citada empresa municipal, ni tampoco sobre el proceso de selección que en su día se siguió cuando fue contratado. "Lo que se decidió en la reunión de dicha comisión fue recabar la documentación que certifica que la causa que se pretendía someter a investigación, el presunto enchufismo en la contratación de Salvador Puerto, ya fue archivada hace varios años por el juzgado para así proceder luego a la disolución de la propia comisión. Todos los miembros de la misma convinieron que, dado que los tribunales no apreciaron ni delito ni irregularidad alguna en el acceso de Puerto a la televisión local, la continuación de la comisión de investigación no tenía ningún sentido", dijo el PSOE.

Sin embargo, Rubén Castillo, de Los Barrios Sí Se Puede, David Gil, del Partido Popular, e Isabel Calvente (PA), presidenta de la comisión, coincidieron en que en ningún momento se habló de cerrar la comisión, sino de solicitar la documentación y examinarla.

"Cuando la tengamos en nuestras manos ya veremos qué hacemos", comentó Calvente. Sobre la petición de información a Personal sobre la situación de Puerto en el Ayuntamiento, solo Rubén Castillo señaló que en la comisión sí se habló de hacerlo por si hubiese alguna documentación acerca del socialista. "Si Puerto está tranquilo acerca de cómo se llevó a cabo su contratación no tiene que tener miedo a nada", comentó David Gil.