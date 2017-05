El PSOE de Jimena afirma que Gómez antepone sus intereses al pueblo

El grupo municipal socialista emitió ayer un comunicado de prensa en el que aludía a la entrevista al alcalde de Jimena, Fran Gómez, publicada en este diario el domingo 28 de mayo. Los socialistas criticaron que desde su llegada a la Alcaldía, Gómez no haya hecho más que "verter noticias negativas y medias verdades sobre la situación económica".

"Es la misma situación que el equipo de gobierno socialista estuvo sobrellevando durante un año y medio en su gestión, pero que nunca utilizamos en contra de ningún otro partido aunque durante entre 2011 y 2015 gobernara el PP. Los gobiernos entrantes pagan deudas de los gobiernos salientes, y eso mismo le ha pasado al equipo de gobierno de la moción de censura", añadió el PSOE en su nota de prensa.

El grupo municipal socialista recuerda que en los últimos cinco años y medio el ahora alcalde estuvo formó parte de la corporación municipal. "Nos extraña esa sorpresa de la situación. Eso da a entender que durante ese tiempo ha estado ausente, que no ha hecho bien su trabajo como concejal y que no conocía algunos detalles que debía. Por este motivo nos llaman la atención tantos aspavientos con los datos económicos, como si hubiesen estado ausentes del día a día de la gestión municipal durante estos últimos 5 años y medio", explicaron.

El PSOE reitera que cuando se produjo la moción de censura ya habían entablado conversaciones con algunos interventores, pero que fueron paralizadas con la llegada de IU al equipo de gobierno. "Durante el gobierno socialista solventamos la disponibilidad de un interventor a un día a la semana a tenerlo de forma completa tras una convocatoria, tal como se está realizando actualmente, así que este equipo de gobierno no ha descubierto algo nuevo que el anterior ya no hubiese hecho. Que no vengan a darnos lecciones de gestión", señala el PSOE en su nota.

El partido que lidera Pascual Collado, anterior alcalde, cree que la moción de censura estaba planteada desde el primer momento y que las condiciones oportunas a las que se refiere Fran Gómez en la entrevista no son más que "los intereses del Partido Popular de Cádiz y Algeciras, y de camino cumplir con la ambición desmedida de Fran Gómez de ser alcalde".

Los socialistas consideran que Gómez antepone sus intereses a los del pueblo de Jimena: "Pudo pactar con el PSOE y formar parte de un verdadero gobierno de izquierdas y progresista, pero prefiere plegarse a sus intereses personales y pactar con la derecha de la provincia, de Antonio Sanz, José Ignacio Landaluce y Teófila Martínez, aunque pronto nos enteraremos de los detalles de la moción y sus compromisos ocultos", advierten los portavoces del partido.

El grupo municipal criticó que Gómez quiera hacer suyas gestiones que ya se habían realizado anteriormente, tanto en materia de limpieza como de personal; le recordó que el reglamento que regula el estatus de San Pablo de Buceite ha sido aprobado por diferentes secretarios e interventores y le preguntó por qué no quiere para sus vecinos lo mismos que para los de Tesorillo.