El PSOE acusa al Ayuntamiento de ignorar su obligación de mantener los colegios

El Grupo Municipal Socialista de Algeciras denunció ayer la "desidia" con la que entiende que el gobierno local del PP gestiona el mantenimiento de los colegios de la ciudad. "Cada día es más notable la falta de inversión durante sus siete años en la Alcaldía", criticó la viceportavoz municipal, María Díaz, en una nota en la que afirma que los centros algecireños "se enfrentan a una situación que nunca ha ocurrido en la historia de nuestra ciudad. Hemos llegado a unos extremos que superan los límites de la realidad".

"El descontento y el asombro es general entre la comunidad educativa, que ve como los colegios algecireños literalmente se caen a pedazos por la falta absoluta de mantenimiento, ¿Dónde está la responsabilidad política del equipo de gobierno? Asistimos a un absoluto abandono de responsabilidades", añade Díaz.

Los socialistas culpan directamente al alcalde, José Ignacio Landaluce, de que los colegios no estén "a punto" porque tiene una "cuadrilla de mantenimiento secuestrada por Algesa". "Si lo estuvieran no tendríamos que lamentarnos de que por ejemplo el colegio Andalucía haya cerrado sus puertas, que en el Mediterráneo los niños no puedan entrar a alguna de las aulas y pasen la mañana en el comedor o que el Adalides se inunde". "Existen humedades y goteras en todos los colegios, muchas aulas no se pintan desde tiempos inmemoriales, y así un largo etcétera que no tendríamos espacio para denunciar", sigue.

Díaz sostiene que "la inversión en educación es escasa, por no decir ridícula" y recuerda que las cifras de inversión real en colegios son "manifiestamente menores" a los tres millones de euros que ejecutó el gobierno socialista entre 2017 y 2011, antes de que el Partido Popular llegara a la Alcaldía.