"El PP quiere que nos volvamos a creer las mismas mentiras que en 2012""San Roque 100x100 es un proyecto de Romero"

-con los ingresos de las grandes industrias usted lo tiene más fácil que otros alcaldes.

-La situación del Ayuntamiento de San Roque es saneada, equilibrada. Tenemos superávit en los seis años de mi gestión como alcalde por los principios de austeridad, eficiencia y eficacia. Estamos dando un resultado positivo, todo ello con una presión fiscal que es la más baja de la comarca y diría que de la provincia.

-Dos años de mandato, ¿que le resta por hacer en estos dos años?

-Tengo una satisfacción moderada de estos dos años, a los que le podemos sumar los cuatro anteriores. Nuestra referencia es la creación de empleo y además con fondos propios. Gracias a actuaciones de este ayuntamiento se ha contratado a más de 150 personas y en los próximos días se va a contratar a 100 personas más. En un municipio de 3.700 parados eso es clave. Como sabemos que no podemos alcanzar el pleno empleo nuestra segunda función son las políticas sociales. Tenemos en marcha un plan de inversión con el último superávit y el remanente de tesorería supondrá una suma de más de 16 millones.

-¿Qué modelo de municipio quiere?

-Un municipio abierto, en el que la gestión vaya acompañada de la realidad de la dispersión. En este caso, creemos que el PSOE tiene mejor visión del municipio. Tratamos de que haya mejoras en cada uno de los pueblos. Un municipio abierto y solidario, con un crecimiento sostenible. Tenemos dos motores, el industrial y el turismo deportivo y exclusivo, que tiene algunos obstáculos como el fondeadero de la APBA. Hay que estar vigilantes para que nadie quiera atentar contra el municipio. El tercer sector es la Zona de Actividades Logísticas (ZAL). Está muy vinculada al ferrocarril y desgraciadamente el olvido de la Algeciras-Bobadilla está lastrando este desarrollo. Queremos desarrollar instrumentos urbanísticos que puedan generar empleo.

-En el tema de tren, en la reunión del Consejo Económico y Social (CES) no hubo acuerdo, usted se empeñó en que esos 250 millones aparezcan. ¿No hubiera sido posible llegar a un consenso de mínimos?

-El acuerdo unánime es el deseable pero el problema es que no es nuevo, ya existe. Hubo un manifiesto en 2012 donde participaron todos los agentes sociales, económicos y administraciones de la comarca, que coincidimos en que la principal infraestructura es la Algeciras-Bobadilla. En 2016 hicimos ese rescate y hubo una primera resolución del CES donde se acordó que el tren fuera la primera necesidad que todos defendiéramos, luchar para conseguir que el Gobierno no nos machaque más y no nos olvide y tener las partidas presupuestarias. Transcurrido un año más, el Gobierno central no se manifiesta en dar su opinión en una declaración pública. Aquí han venido ministras a raíz de las elecciones generales y todo es una falsedad, porque los gobiernos se expresan a través de las partidas presupuestarias. Los presupuestos aprobados por el Consejo de Ministros tienen una partida ínfima de 20,2 millones y Landaluce y Luis Ángel Fernández quieren que nos volvamos a creer las mismas mentiras que en 2012 o 2016; yo no estoy dispuesto a compartir más mentiras. La realidad es que de los más de 6.700 millones de los seis presupuestos generales del PP destinados al Corredor Mediterráneo, el 99% han ido al corredor levantino y ni un solo euro al Corredor Central, Algeciras-Bobadilla-Madrid- Zaragoza.

-¿Cuánto invirtió Zapatero?

-202 millones en un tramo entre San Pablo y Ronda. Landaluce lo olvida, obviando que San Pablo no es de la comarca. Que comience por Ronda-Antequera, el reto es que se concluya con los 1.200 millones. Llevamos más de un año esperando el balasto.

-Pero desde el siglo XIX todos los partidos han dejado de apostar por esta línea férrea.

-Todos los partidos políticos han tenido la Algeciras-Bobadilla más atrasada que el AVE. Pero algunos han ayudado más a resolver esta asignatura pendiente, que es de todos. Lo que no es lógico es que Landaluce en el CES quiera llegar al consenso pero no ponga una cuantía para seguir manteniendo las mismas mentiras que en los seis últimos años. Yo no sé que espera para alzar la voz por encima de sus ministros, la que le da su mayoría absoluta en Algeciras.

-Su partido pone 250 millones en una enmienda en los PGE.

-Ya lo hizo en 2016 y es el encargo que tiene nuestro diputado Salvador de la Encina por parte de la dirección provincial del partido y de los siete municipios de la comarca. Lo hicimos en 2016 y lo rechazó la mayoría del PP.

-Volviendo a San Roque, ¿cómo se va a abordar el problema del Albarracín? -Aprobamos en enero la Evaluación Ambiental Estratégica del PGOU, la asignatura pendiente de este Ayuntamiento desde el año 98. Tenemos un margen de cuatro meses para resolver, esperamos no tener muchas sugerencias y llevarlo al Pleno de junio, donde haremos la aprobación inicial del PGOU. El Albarracín es un tumor que tiene el urbanismo enquistado desde hace más de 40 años incluso desde antes de la Democracia, hay construcciones en suelos no urbanizables que superan las 600 unidades. Es una asignatura difícil pero no va a bloquear el futuro de San Roque.

-¿Cuándo asumirá San Roque los servicios de recogida de basura y agua?

-Ya se ha cumplido el plazo de alegaciones de la decisión de rescatar el servicio. No ha habido ninguna. Estamos en el plazo de alegaciones de la publicación de las ordenanzas fiscales y al mismo tiempo estudiando cual es la mejor gestión. Será pública con tres criterios, manteniendo el empleo, mejorando el servicio y abaratando el servicio. Estudiando si lo hacemos desde el Ayuntamiento o Emadesa.

-¿Salen las cuentas?

-Las ordenanzas fiscales prevén este año empate con los precios de Arcgisa y poder abaratarse el servicio el próximo año.

-Si hay un cambio de color político en el gobierno en la Mancomunidad, ¿esa operación sería reversible?

-Si no somos capaces de cumplir los tres criterios habría que replanteárselo, pero sería un suspenso para nosotros. Tenemos que ser capaces de cumplir con esos criterios. Tengo claro que la justicia nos va a dar la razón, hay una okupación ilegal de la presidencia de la Mancomunidad, que le corresponde al PSOE.

-¿La decisión judicial se dará antes de que acabe el mandato?

-Creo que no. Estoy convencido que nos dará la razón, pero será en una sentencia que nuestros abogados fijan en septiembre pero imaginamos que el PP hará uso de ese gen antidemocrático que tiene y que le llevará a no respetar a la justicia y plantear un recurso al Supremo. Solicitaremos que haya una ejecución porque entendemos que si se retarda más al final no habrá justicia y tenemos medidos los tiempos. Tendrán la colaboración del secretario accidental, que es quien validó el cambio de criterio junto con el antiguo presidente. Finalmente se validó con el voto de calidad de la presidenta de la sesión constitutiva. El carnet de identidad de Juana Cid hizo que se aprobara.

-¿Va a integrar a los miembros del PA en el PSOE?

-Al PA lo sumamos en octubre del año pasado. Atendimos a coincidencia del programa. La realidad es que el PA desaparece y por tanto hay un electorado que puede coincidir con el PSOE, el electorado andalucista de San Roque haría bien en confiar en el PSOE. Juan Serván y yo tenemos muy buena relación, lo veremos en su momento.

-¿La maniobra para integrar al PA cuando ya tenían mayoría absoluta ha sido para molestar a Romero?

-Romero tiene una fijación especial por San Roque y por mí. Tiene una inquina especialmente hacia mí. No siempre fue así, de inicio teníamos buena relación, pero hay un proyecto en el que Romero tenía muchos intereses que es colocar unos tanques de petróleo que compitan con la refinería, lo quiere hacer en su municipio pero causando miles de molestias medioambientales y de salud a mis vecinos de Guadarranque. Pensaba que podía incluir una línea de comunicación por mi municipio sin consultarme. Por cierto, VTTI desapareció de los despachos y la APBA no podía comunicarle los resultados y los acuerdos.

-Usted sólo sabe hacer amigos: Jorge Romero, Morón...

-Yo únicamente defiendo los intereses de los ciudadanos de San Roque y lo puedo hacer ante un dirigente del PA, como Romero, o de un dirigente puesto ahí por la Junta, como Morón, que atenta continuamente contra los intereses de San Roque.

-¿Tiene arreglo su relación con Morón?

-Tiene arreglo si Morón tiene espacio de dedicación a los ciudadanos sanroqueños. Un tercio de los ingresos del APBA se generan en la costa de San Roque y no hay una reciprocidad en las inversiones para el municipio, mientras sí vemos una continua inversión publica en otros municipios.

-Ha surgido un proyecto San Roque 100x100, ¿le preocupa que haya un rival más en las municipales?

-No me preocupa si mantenemos el nivel de gestión, si cumplimos el respaldo popular. La candidatura del PSOE volverá a alcanzar la victoria en las próximas elecciones. Lo que pasa es que estos partidos no vienen con el ánimo de ganar unas elecciones sino de ser llave de gobierno, a sustituir al USR de turno. El reto que tiene es la suma de intereses y para ello el PP alienta estas figuras de cara que haya llaves de gobierno. Lo que me preocupa es que San Roque 100x100 no viene de la mano de La Línea 100x100, es un proyecto únicamente de Romero con el ánimo de buscarse un asiento en la próxima Mancomunidad o Diputación ya que parece que no va a repetir. Yo creo en las palabras del alcalde de La Línea y su proyecto es localista, en cambio, sí veo una vinculación de San Roque 100x100 y el de Los Barrios.

-Ha habido conversaciones previas con Juan Franco, me llama la atención que distinga los dos partidos. ¿Le gusta Franco como alcalde?

-Deben valorarlo los ciudadanos de La Línea. Desde la distancia veo que hay una gestión seria en el tema económico. Se qué hay muchas dificultades. En algunos aspectos compartimos decisiones y en otras no. Mi compañero, Miguel Tornay y el resto del grupo están haciendo un trabajo importante.

-¿Le gustaría Franco como candidato del PSOE?

-Eso es ciencia ficción. En La Línea hay un secretaria general, Gemma Araujo, que tendría que opinar. Estamos en fase de congresos internos. En los próximos seis meses congresos nacional, regional y municipal.

-De los siete ayuntamientos de la comarca, posiblemente sólo dos alcaldes pueden repetir como candidatos, usted y Francisco Ruiz en Tarifa, el resto está por decidir

-El PSOE tiene una tradición interna de respetar las decisiones de los alcaldes que decidan renovar o no. Yo confío en Paco Ruiz, un gran alcalde que hace una gran gestión en un ayuntamiento con una enorme deuda heredada de Juan Andrés Gil. Con respecto al resto de municipios, hay que esperar seis meses a los congresos y a la nueva dirección de cada municipio le corresponderá determinar a los candidatos.

-No sé si me he precipitado, ¿será el candidato en San Roque?

-Es un proceso interno. Sí tengo previsto presentarme a la secretaría general del PSOE y será en las fechas en las que el partido decida.

-¿Qué le pide el cuerpo?

-Respetar los tiempos.

-¿Le gusta más la política andaluza o nacional?

-Me apasiona la política, ser útil a los ciudadanos. Hay espacio a nivel nacional, andaluz y estaré en cualquiera de los gobiernos donde sea útil al ciudadano y vea que estamos prestando un servicio de mejorar la calidad de los ciudadanos.

-Usted es susanista convencido y declarado...

-Se lo ratifico. Susana Díaz representa a una mujer con liderazgo, con fortaleza, con capacidad de ganar, de aunar la unidad de partido. Lo demostró cuando fue secretaria general de Sevilla y de Andalucía. Ahí se encontró un partido dividido y lo unió. El PSOE de Sevilla creció y en Andalucía en 2012 perdimos las elecciones y su decisión valiente de adelantarlas a marzo de 2015 le hizo sacar una ventaja de 10 puntos al PP y frenar el movimiento populista de Podemos; ese es el liderazgo. Si gana las primarias tenemos opción de Gobierno real.

-Tras las primarias del PSOE, ¿habrá desbandada en el partido, purga o costura de urgencia?

-Habrá una costura urgente y sosegada porque nos necesitaremos. Estoy convencido y hago un llamamiento a la responsabilidad de las tres candidaturas principales para mantener unas primarias desde el debate, desde un punto de vista socialdemócrata, de defensa y fortalecimiento del Estado del bienestar, sin dejar a nadie atrás.

-El socialismo andaluz está dando por hecho que Díaz es la secretaria general, ¿se está vendiendo la piel antes de cazar el oso? ¿Hay sensación de norte y sur?

-La mayoría del socialismo está apoyando el referente andaluz. Hay muchos apoyos de Aragón, Asturias, Comunidad Valenciana, Extremadura, Castilla la Mancha.

-¿Que nos toca que un presidente pueda ser de Cádiz, Jiménez Barrios, por ejemplo?

--Creo que Manuel Jiménez Barrios es un gran vicepresidente, es un buen político y no tengo duda de que sería un buen presidente de la Junta, tanto provisional como permanente. Yo apostaría por Chiqui pero ese debate ahora no cabe.

-¿Le preocupa el 'Brexit'?

-Nos preocupa principalmente porque llevamos desde el 23 de junio avisados de que viene el Brexit que finalmente se ha iniciado el 17 de marzo. Se habla de Brexit duro y blando, hay un cambio en las relaciones de Gibraltar con la comarca. Tendremos que generar actividad económica, crear infraestructuras públicas e incentivos por si el Brexit es duro.