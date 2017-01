El PP muestra su repulsa por la actitud del alcalde con la policía

El Partido Popular manifiesta su rotunda repulsa a la actitud, tanto de la concejal de Seguridad, Mercedes Serrano, como la del alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, en el asunto de la policía que necesita un cambio de turno para su conciliación familiar y cuidados de su madre.

El PP señala que dicha agente lleva con esta situación desde el pasado mes de junio, que es cuando intenta ponerlo en conocimiento de la concejal, sin que Serrano le conteste. "No entendemos cómo puede mostrarse tan fría con un asunto tan delicado y sensible. Esta actitud dice muy poco a favor de la edil, quien no es capaz de empatizar con una mujer que está pasando por un momento extremadamente delicado, y que lo único que pide, que es derecho, es ese cambio de turno, que incluso le supone a la agente una bajada en su sueldo", añade el PP.

"Lamentable, bochornoso e inhumano, es como calificamos este último escándalo en San Roque. Apoyamos incondicionalmente a esta trabajadora y esperamos que la ley ponga las cosas en su sitio", concluye el PP.