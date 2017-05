El PP lamenta que los Edusi hayan sido denegados a Los Barrios

El Partido Popular lamentó ayer la noticia de la no aprobación de los fondos Edusi para el municipio de Los Barrios. "Esta inyección de dinero era muy importante para subsanar los problemas de infraestructuras que padece el pueblo. La situación económica del Ayuntamiento no permite hacer inversiones de gran calado y gracias al fondo de ordenación facilitado por el Gobierno del Partido Popular pueden mantenerse los servicios básicos y obras de pequeña inversión, pero es insuficiente para acometer obras como la rehabilitación del cine antiguo, la adecuación del recinto ferial y otros proyectos que requieren una cantidad considerable de dinero y que el Ayuntamiento por sí mismo no puede realizar", señaló David Gil, portavoz municipal.

En su opinión, habrá que seguir trabajando para optar a una nueva convocatoria.