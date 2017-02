El PP alerta sobre la existencia de una unidad de radiología sin usar en el centro de salud

El presidente local del Partido Popular, David Gil, ha solicitado realizar una visita a las instalaciones del consultorio Cortijo Grande, el segundo centro de salud del casco urbano ubicado entre las barriadas de Santa Rosa y Santa Mónica. Esta solicitud ha sido formulada por Jacinto Muñoz, parlamentario del Partido Popular, y tiene como objetivo comprobar si, como han comentado algunos usuarios, el consultorio dispone de una unidad de radiología que está en desuso y, por tanto, inoperativa. "De ser así, esto pondría de manifiesto la desidia de la Junta de Andalucía por nuestro municipio", manifestó el presidente local del PP.

La dirección del Área Sanitaria del Campo de Gibraltar eludió ayer hacer ninguna declaración al respecto, por lo que ni desmintió ni confirmó la existencia de esta unidad de radiología que actualmente no está en funcionamiento.

El presidente local se pregunta si ésta es la sanidad de primera que tanto defiende el PSOE

El Partido Popular ha tomado la iniciativa después de hacerse eco de las afirmaciones de los vecinos, quienes han trasladado estas carencias a la oficina de atención al ciudadano que la formación política ha abierto recientemente en su sede de la calle del Rosario.

"Llevamos años solicitando la puesta en marcha de una unidad de radiología para que los vecinos de Los Barrios no tengan que desplazarse a la ciudad vecina de Algeciras para una simple radiografía. Ahora no sólo sufrimos esta carencia si no que también nos llegan afirmaciones que el dispositivo está montado en el nuevo consultorio. Esto demostraría la poca preocupación que muestra la Junta de Andalucía con los vecinos de Los Barrios", añadió David Gil en una nota hecha pública por el Partido Popular.

Este hecho es, según la formación política, una muestra más de la sanidad pública que quiere imponer el Gobierno socialista en la comunidad autónoma. "A un municipio como Los Barrios con 24.000 habitantes, donde tenemos un centro de salud desfasado con un elevado número de pacientes por médico -superando en exceso lo que establece la ley-, se suma la falta de medios, listas de espera de un año, sin servicio completo de radiología, el Hospital Punta de Europa con falta de medios y sin unos servicios acordes al número de habitantes en la comarca. Esto no es esa sanidad de primera que tanto defiende el partido socialista", concluyó.