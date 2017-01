Los miliantes del PP denunciados por Ganar Tarifa-IU son absueltos

El Partido Popular de Tarifa informó ayer de que un juez ha absuelto a los militantes del PP que según una denuncia de Ganar Tarifa-Izquierda Unida agredieron a integrantes del equipo de gobierno tras el pleno celebrado el pasado 12 de octubre en la sesión solicitada por los populares para debatir sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Según indicó Ganar Tarifa-IU, miembros del PP se acercaron a Sebastián Galindo, del PA, a quien le gritaron. Antonio Cádiz, de la formación denunciante, también recibió los gritos de los populares y hasta hubo un intento de agredirle. Ezequiel Andréu intervino para evitar la agresión y fue entonces cuando recibió la supuesta agresión, cuya denuncia ha sido sobreseída.

El PP tarifeño explicó que en el juicio celebrado el pasado 27 de diciembre "hasta la fiscal del caso pidió la libre absolución de los acusados, ya que la falta de pruebas es total y no tan siquiera se pudo demostrar el mas mínimo insulto ni maltrato de ninguna índole".

"La intervención del letrado de la acusación dejó claro que la intención de los denunciantes es preservar la dignidad y el estatus superior de los gobernantes implicados, que por haber sido objeto de comentarios contrarios a su voto en el pleno se sintieron disminuidos en su prepotencia política, por lo que se demuestra claramente que esta injusta y falsa denuncia no es sino un ataque contra la libertad de conciencia, la libertad de expresión y la mas estricta manifestación de la pluralidad política", criticaron los populares.

Tras hacer público el fallo del Juzgado, el PP arremetió contra Ganar Tarifa-IU. "Han intentado silenciar y acallar a todos los que no estamos de acuerdo con sus perjudiciales decisiones y evitar que nadie vaya al pleno a decir lo que piensa, y la justicia le ha dado el revés que se merecen y que les pone los pies en el suelo para que sepan que se deben a la opinión de los ciudadanos y el oír estas opiniones es no solo legal, sino sano democráticamente".

El PP también criticó a los concejales que presentaron la denuncia. "Ezequiel Andréu y Antonio Cádiz, haciendo gala de una clara actitud caciquil, se sintieron enormemente ofendidos por escuchar de parte de los ciudadanos falsamente acusado que no estaban conformes con la subida del IBI y que al igual que muchos vecinos de poco poder adquisitivo no pueden pagar la subida. En defensa de su relevancia e intocable posición de superioridad se fueron al juzgado para acusar falsamente a estos vecinos de haberlos maltratado y agredido, habiendo sido todo una invención de estos malos gobernantes, que los mismos agentes de la policía local que estaban presentes no pudieron aseverar la versión de los denunciantes".