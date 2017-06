"Con el PP tenemos consensos, no venimos a reventar nada"

-Lejos del foco mediático, ¿cómo se vive en el despacho de la Alcaldía de Castellar?

-Tengo los problemas que tienen todos los alcaldes. Uno de los que más me preocupa es el de la vivienda, porque no disponemos de casas de protección oficial y encontramos dificultades para poner en pie algunas que, al menos, eviten que los jóvenes del pueblo tengan que marcharse a vivir a otro sitio. El desempleo me preocupa también mucho. Aunque va disminuyendo y tenemos unos niveles de desempleo por debajo de los registrados en 2011 los actuales sueldos dejan mucho que desear, son empleos muy precarios y esto impide a los jóvenes poder acceder a la compra de una vivienda. Y luego tenemos desde el problema de una vecina que tiene una baldosa con la que se ha tropezado, al proyecto de Acuaponía, valorado en seis millones de euros, que también hay que sacarlo adelante. Es muy variopinto.

-¿Entonces es usted lo que se dice un alcalde de pueblo?

-He intentado en estos seis años que la puerta de la Alcaldía esté siempre abierta. Cuando viene un vecino y no estoy con otra persona directamente le atiendo o se le da cita. Eso convierte a la Alcaldía en algo muy dinámico. La gente sabe que estoy disponible en la medida de mis posibilidades y si vienes a Castellar podrás oír aquello de "esto voy y se lo pregunto al alcalde". Porque es así.

-Castellar disfruta de una situación económica cómoda, sin grandes deudas.

-Estamos sometidos a un préstamo que solicitamos y que pagamos cada trimestre puntualmente. Las fuentes de ingreso que tiene el Ayuntamiento de Castellar proceden fundamentalmente de los impuestos municipales, pero hemos abierto nuevas vías de ingresos ofreciendo nuestros recursos al empresariado local o de fuera. Un ejemplo de ello es la reciente licitación del punto de información del castillo, que ha sido adjudicado a una empresa de turismo activo que se compromete a informar de nuestros atractivos turísticos a cambio de poder vender allí sus productos. El parque de naturaleza activa del Cerro del Moro, también en licitación, es otro ejemplo de esa línea de ingresos. Aunque lo hemos construido con fondos públicos, obtendremos ingresos por el alquiler del espacio. Y en el mismo sentido actuaremos con el centro de turismo activo de la finca Los Cuarteles. Le echaremos el dinero público que haga falta pero al final la gestión tendrá que ser necesariamente privada porque es una manera de aumentar ingresos, no asumir nuevos gastos y, por tanto, no tener que subir impuestos a los vecinos.

-Algunos municipios de la comarca le están echando un pulso a la empresa comarcal de aguas y residuos Arcgisa. ¿Cómo es la relación con ellos?

-Con Arcgisa tenemos un tira y afloja continuo. Hay cosas que hemos ido consiguiendo a base de diálogo como la creación de la bolsa social, una cuestión que para nosotros era algo sumamente importante pero que costó mucho trabajo lograr. El hecho de que seamos miembros de la propia Arcgisa también ha facilitado que el consumo del municipio sea considerado como servicio público. Hemos frenado el gasto público al dejar de pagar algo que ya lo es, y de este modo no lo repercutimos en el ciudadano. En esos dos temas hemos avanzado mucho pero padecemos problemas en infraestructuras que aún hay que solventar.

-Sin embargo, y sobre todo tras el apoyo del Partido Popular a la moción de Izquierda Unida en Jimena, hubo quien interpretó que su partido respaldaría las políticas del partido que gobierna la Mancomunidad.

-Con el Partido Popular tenemos una relación sabiendo ambos dónde no nos vamos a poner de acuerdo nunca. De eso no hablamos. Luego hay algunos asuntos en los que sí somos capaces de llegar a acuerdos. Nos limitamos a consensos puntuales, no hacemos ningún pacto con nadie, pero si nos tenemos que sentar para determinados proyectos, lo hacemos. Como ocurrió con la iniciativa de poner en valor los senderos públicos de Castellar. Cuando le pedí al gobierno de la Mancomunidad que en esa partida fuese incluida una cuantía para la señalización turística de nuestros senderos naturales no hubo problema y lo aceptaron. Nos abstuvimos en los presupuestos a cambio de favorecer determinadas políticas que estamos apoyando desde IU. Yo lo veo como algo de sentido común. Podía haber optado por decir que se trataba del Partido Popular y que lo único que había que hacer es bloquear cosas para que esto reviente de alguna manera. Pero yo no he venido aquí a reventar ni a destruir nada, solo a construir.

-Lleva aquí seis años y se enfrenta por tanto a los dos mandatos que Izquierda Unida establece como límite para sus cargos públicos. ¿Qué va a hacer?

-Es una pregunta que todavía no tengo reflexionada, aunque lo he tratado con mi familia y con gente de Izquierda Unida a nivel local. Los primeros cuatro años fueron de hacer muy poca política y mucho de salvar el barco. Fue una economía de guerra absoluta y de paralización de todos los proyectos que teníamos por las deudas o la falta de subvenciones. Se trataba de sobrevivir. En el segundo mandato el Ministerio de Agricultura nos cedió las 24 hectáreas de La Almoraima y ahora estamos intentando cerrar ese proyecto de Acuaponía que no se si saldrá, porque nunca se sabe, pero en el que tenemos mucho empeño y estamos poniendo bastante ilusión.

-Quiere decir que está tentado de repetir para poder culminar los proyectos futuros.

-Yo siempre he defendido la limitación de mandato a ocho años, pero es cierto que hemos peleado mucho para conseguir la finca de Los Cuarteles, que nos ha obligado a modificar el Plan General de Ordenación Urbana que aún no hemos aprobado. Llevamos dos años sin poder poner un ladrillo y cuando podamos hacerlo se acabará el mandato.

-¿Continuará entonces?

- Lo dejaré en manos de la asamblea de Izquierda Unida. A mí los sillones no me atraen nada en absoluto. Soy profesor universitario y es un trabajo que también me encanta. Si me presento y pierdo las elecciones, contento porque vuelvo a mis clases. Si las gano, pues contento porque continúo con los proyectos. Si la asamblea decide que el candidato no sea yo y que sea otro, mejor. Pase lo que pase creo que tengo suficientes salidas a nivel personal y profesional como para no preocuparme mucho.

-En cualquier caso, ¿cuál es el balance personal?

-Entré porque quería hacer determinadas cosas que pensaba que serían muy buenas para el municipio y creo que así se va demostrando. Lo más complicado ha sido modificar una cultura social, en la que la política local que se hacía consistía en decirle al alcalde que ibas a coger un trocito de terreno, que es municipal, y montabas lo que querías, una cuadra, una perrera o lo que fuese. Y si había un local y un vecino lo pedía, pues también se le dejaba. Cuando llegué me encontré con denuncias del Seprona, o con que determinadas asociaciones no pagaban suministros y tampoco querían irse del sitio en el que estaban. He tenido que ir enfrentándome a vecinos por muchas situaciones de ese tipo y cambiar el relato y empezar a decir que hay que cumplir con la ley porque así salimos todos beneficiados, y que regalar las cosas no es propio de los ayuntamientos ni de la administración pública. Romper con esa cultura me ha costado bastante trabajo. Arañazos en el coche, pinchazos o cristales rotos además de insultos. Creo, no obstante que la gente se va dando cuenta cada vez más de cómo deben hacerse las cosas.