PP y PSOE polemizan sobre la multa de tráfico a Segundo Ávila

La multa de tráfico de Segundo Ávila y su publicación en el BOE se convirtió ayer en materia de polémica entre PP y PSOE. Para los socialistas, el episodio de Ávila y el anterior de la concejal Laura Ruiz mostrarían que los concejales del PP "pretenden estar por encima de las normas". Los populares acusan al portavoz socialista, Fernando Silva, de "cinismo" y de realizar una "caza de brujas". Y mientras tanto, Ávila ya ha pagado la sanción, probablemente solo 150 de los 300 euros acogiéndose a la reducción por pago sin alegaciones.

El pasado martes se publicaban en el BOE las notificaciones de multas de la Policía Local de Algeciras que no habían podido ser comunicadas por el caude habitual. Entre ellas, una de 300 euros del concejal de Vivienda, Segundo Ávila, por exceso de velocidad.

El caso del concejal se suma al de la delegada local de Educación y Medio Ambiente, Laura Ruiz, que fue vista incumpliendo la ordenanza de tenencia de perros en una vía del centro al pasear a su can sin correa, recordó en un comunicado el portavoz socialista, Fernando Silva. "Exigimos al actual alcalde del PP responsabilidades políticas. No es cierto que sus concejales reconozcan voluntariamente sus infracciones, como dijo en el pleno del pasado lunes. Lo hacen si se les descubre. Ahí está el señor Ávila, que no ha corrido precisamente para pagar una infracción de tráfico, todo lo contrario. El Ayuntamiento lo está buscando con anuncios en el BOE", criticó.

Para el socialista, el incumplimiento de las ordenanzas municipales es "la guinda" de la actuación de ediles del Partido Popular en Algeciras, "porque ya existían razones anteriores para que presentaran sus dimisiones o fueran cesados por el alcalde", aludiendo a la pérdida de la subvención de la Junta de Andalucía para construir una guardería en la zona sur o los problemas de gestión de las playas algecireñas. "Este gobierno de Landaluce hace aguas por varios sitios y desde hace tiempo. Falta gestión en muchas áreas, y los problemas se están agravando", declaró Silva.

"¿Está seguro de que no existen militantes o concejales del PSOE que alguna vez hayan tenido multas de tráfico?", le contestó el PP vía comunicado. "Pretender dar lecciones de moral cuando los tres ex alcaldes socialistas de Algeciras tienen procedimientos judiciales abiertos demuestra hasta qué punto algunos responsables políticos sólo saben utilizar el cinismo como arma política", prosiguieron.

"Fernando Silva, no sólo será recordado por cobrar como asesor de la Diputación de Cádiz sin ejercer el más mínimo trabajo conocido, sino lo que es peor, ni tan siquiera se entera de las actuaciones de las que es responsable la institución a la que asesora", critican los populares.

Desde el PP se explica que la infracción se cometió el día 4 de noviembre de 2017, cuando un radar captó un exceso velocidad en la vía urbana. El vehículo era el particular del concejal y era conducido por él. La Policía Local procedió a la sanción y semanas después el concejal recibió una notificación en el buzón de su domicilio, para ratificar que era el conductor del vehículo, algo que hizo en tiempo y forma, señala el PP.

La siguiente notificación corrió peor suerte. En marzo de 2018, un notificador del Servicio de Recaudación de la Diputación de Cádiz (que realiza los cobros para el Ayuntamiento de Algeciras) se personó en su domicilio (días 14 y 15) en horario laboral, no encontrándose el concejal en el mismo. La multa la dejó en el buzón particular del concejal, pero no se produjo la firma de la misma. Por este motivo, desde los servicios de Diputación su nombre fue enviado al BOE para la notificación oficial, fecha a partir de la cual comienza el período voluntario de pago. Ayer mismo el concejal abonaba el importe de la infracción.