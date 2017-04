PP y PSOE pactan la inversión en la Algeciras-Bobadilla hasta 2020

Al enésimo intento fue la vencida. PSOE y PP lograron ayer algo que se les resistía, un acuerdo reivindicado en el Campo de Gibraltar en torno a la que es su infraestructura más esperada, la mejora de la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla. Ambos partidos consensuaron una moción en el Senado en la que instan al Gobierno central a impulsar la ejecución de esta obra con "partidas de inversión suficientes en los sucesivos Presupuestos Generales del Estado hasta 2020".

El horizonte de conexión de Algeciras, y sobre todo su puerto, con el resto de Europa queda marcado por tanto por ambos partidos, el que está en el Gobierno y el que lo ha estado durante la larga tramitación del proyecto. Al menos, así se recoge en la iniciativa que pactaron en el Senado después de que los socialistas llevaran a la Cámara Alta su propia moción.

Desde el PP se asegura que Fomento da garantías de acabar la obra en 2020

La iniciativa llegaba de la mano del senador socialista José Caballos y respaldada por otros 29 parlamentarios. En ella, el PSOE llamaba al Gobierno central a "impulsar decididamente el ramal interior del Corredor Transeuropeo Mediterráneo entre Algeciras y Zaragoza, comenzando por el tramo Algeciras-Bobadilla". No marcaba fecha expresa de finalización de la obra, pero sí la necesidad de incluir partidas de inversión en las cuentas estatales hasta 2020, fijando así de forma indirecta un horizonte. El PP aceptaba esta propuesta; de hecho, según fuentes populares, el Ministerio de Fomento asegura que podrá cumplir los plazos comprometidos con Bruselas y finalizar ese ramal del Corredor Mediterráneo para 2020. Para ello, el PSOE calcula que será necesario invertir 750 millones anuales en los próximos cuatro presupuestos, algo incluido en la propuesta respaldada por los populares, asegura Caballos.

Una vez aceptada la primera propuesta, el PP presentó sus objeciones a la segunda disposición, en la que se fijaba la misma fecha para la finalización del otro ramal del Corredor Mediterráneo, el litoral. Algo imposible por el estado de tramitación del proyecto, aseguraban los populares, que acordaron a cambio con los socialistas que se incluyese como segundo punto instar a que el Gobierno "impulse decididamente el ramal litoral desde Castellbisbal hasta Almería, con especial incidencia en la aceleración y finalización de los tramos entre Castellbisbal y Murcia". Para ello, el Gobierno incluiría las partidas de inversión suficientes en los presupuestos "de modo que este ramal se concluya a la mayor brevedad posible". ¿Cuánto presupuesto haría falta? Otros 3.000 millones según los cálculos socialistas. Y en el caso de que se constatase la necesidad de ampliar la capacidad de algún tramo en concreto se atendería esa demanda, puntualiza la moción consensuada.

Pero el consenso no culminó con una moción aprobada. Podemos, ERC y Compromís se negaron a dar su apoyo a socialistas y populares para que pudieran tramitar en el Pleno del Senado la iniciativa acordada (el grupo vasco sí lo hizo). Y la iniciativa tuvo que quedar sobre la mesa tras un debate agrio por momentos, en el que se visibilizaron dos posturas cada vez más contrapuestas, la ruptura entre los dos ramales del corredor en la lucha por conseguir el máximo de inversión.

El Corredor Mediterráneo de transporte que unirá Algeciras con Hungría (llega hasta la frontera con Ucrania) está dividido en dos ramales en España: uno que conecta la frontera francesa con Algeciras a través de Zaragoza y Madrid, por el interior, y otro que recorre el Levante para llegar, inicialmente, hasta Algeciras. Inicialmente porque la moción consensuada ayer por PSOE y PP solo habla de las obras entre la frontera y Almería, pero deja fuera la conexión (para mercancías) de esta con Algeciras vía Antequera. Algo que coincide con el mapa que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (dependiente de Fomento) tiene en su web: en él desaparece ese tramo, aunque oficialmente no se ha comunicado nada al respecto.

En los dos ramales faltan inversiones importantes por ejecutar y en ambas zonas se reclama a Fomento mayores partidas. La cuestión no es baladí: dentro del propio Partido Socialista, ha habido debate y descontento por el contenido de la moción. Algo que destacaba incluso en su intervención el senador de Compromís, Carles Mulet, que apuntaba que solo la habían firmado "el PSOE andaluz, el PSOE manchego, el PSOE aragonés y el madrileño; ni el valenciano, ni el murciano ni el catalán". Lo hicieron en el Congreso, contestaba Caballos. "Sólo piensan en Andalucía", insistía Mulet. Este partido y el PDeCAT presentaron ayer dos enmiendas en el mismo sentido: priorizar la ejecución del ramal litoral del Corredor Mediterráneo y hacerlo completo, incluida la conexión entre Almería y Algeciras. Para el senador catalán Joan Bagué, el litoral es "prioritario desde un punto de vista económico" y pese a ello se ha visto postergado "por decisiones estrictamente políticas que obedecen a planteamientos radiales", mientras se "desvían" fondos del litoral al interior. Por ERC, Laura Castel aseguraba que los gobiernos popular y socialista negociaron que el tramo Algeciras-Madrid formase parte de dos corredores transeuropeos (el Atlántico y el Mediterráneo) para captar fondos europeos de los dos para ese mismo tramo. Pilar Garrido (Podemos) criticó la "ejecución nefasta" de los tramos ya construidos y hasta hubo alusiones a las primarias del PSOE como motivo de la presentación de la moción. "No estamos debatiendo sobre intereses de grupos políticos, estamos debatiendo sobre crear empleo, infraestructuras, competitividad", terciaba el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, recordando la importancia del corredor para el puerto de su ciudad. "Este corredor, que une en sus dos ramales los tres puertos más importantes de España y Zaragoza, nudo logístico de primer orden, es capital, fundamental para la economía española", remarcaba Caballos. Pero los argumentos no fueron suficientes. La moción no pudo tramitarse, pero PSOE y PP volverán a llevarla al Senado.