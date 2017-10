El OktoBeerFest tirará 7.000 litros de cerveza en su quinta edición

Está todo preparado para recibir a los más cerveceros. Los Barrios vivirá este fin de semana la quinta edición del OktobeerFest, una cita festiva organizada por la asociación Círculo de Amigos Tres Catorce, que emula a la que se vivive cada año en la ciudad alemana de Munich.

La edición 2017 que tendrá lugar los días 6 y 7 de octubre es muy especial por cuanto que celebrará su quinto aniversario, que llega cargado de algunas novedades. Una de las más importantes, que revela el éxito de público que cada año acude al OctoBeerFest, es su traslado a la plaza de toros La Montera. Además, la fiesta cervecera durará dos días y no uno como hasta ahora.

El Ayuntamiento de Los Barrios colabora en la organización de esta cita anual, que requiere de la logística y la seguridad propias de una convocatoria dirigida a cientos de personas.

El alcalde de Los Barrios, Jorge Romero, y el vicepresidente del Círculo de Amigos Tres Catorce, Salvador Pérez, firmaron ayer en la alcaldía el convenio de colaboración entre ambas entidades que hará posible la celebración del OktoBeerFest.

El festival, al que se accederá de forma gratuita, comenzará el viernes a la una de la tarde y se prolongará hasta pasada la una de la madrugada en las dos jornadas, tanto la del viernes como la fijada para el sábado. Decenas de barras serán dispuestas en el ruedo de la plaza barreña. Salvador Pérez señaló que ofrecerán al público distintos tipos de cerveza: alemanas, que son las que dan origen a esta fiesta, y otras de novedosa elaboración además de los tradicionales botellines que acompañarán a la degustación de las típicas salchichas.

Los organizadores han dispuesto unos 7.000 litros de cerveza que serán tirados para el disfrute de todo el público que acuda. "Nos llega gente de todo tipo, familias con niños, jóvenes, personas mayores. La verdad es que es muy variado", añadió Pérez.

El festival estará aderezado con la actuación en directo de los grupos musicales Chili Pepes, Four Riffs, La Casa de Batiato, Little Less y Up To Eleve.