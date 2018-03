El Obispado autoriza la romería de San Isidro y aplaza el cabildo de la hermandad

El secretariado diocesano del Obispado de Cádiz y Ceuta ha autorizado la celebración de la romería de San Isidro de Los Barrios sin que esté constituida una junta de gobierno en la hermandad del patrón de la Villa. La decisión, como medida extraordinaria, se ha adoptado para evitar la premura en el proceso electoral que se había puesto en marcha para tratar de salvar la peregrinación del patrón hacia la Montera del Torero.

El párroco de la iglesia de San Isidro, Yelman Bustamante, explicó a este periódico que la autorización del Obispado para tomar las riendas organizativas desde el punto de vista de la comunidad parroquial abarca a él mismo como párroco y director espiritural, al Consejo Local de Hermandades y Cofradías y a la Junta de Mesa. Estas tres entidades sustituirán las funciones de la junta de gobierno de la hermandad, que hasta ahora estaba pendiente de ser elegida en un cabildo de elecciones.

La toma de posesión de la junta de gobierno sería muy cercana y sin margen para organizar"

La hermandad de San Isidro Labrador y Nuestra Señora del Rosario carece de junta de gobierno desde junio del año pasado, cuando nadie de entre sus casi 800 hermanos presentó una candidatura para tomar las riendas del colectivo ante el final del mandato de Francisco Fuentes y su equipo. Al carecer de junta de gobierno, la normativa eclesiástica impide la celebración de cultos externos.

"En este caso, la motivación para conceder esta excepción se basa en que ya hay un cabildo de elecciones en marcha pero dados los plazos, la toma de posesión sería apenas seis días antes de la romería. Es decir, muy cercano en el tiempo y sin margen para organizar nada. El Obispado autoriza a que haya romería y que el cabildo de elecciones se celebre a partir del 16 de mayo, después de la procesión de Feria. Las cosas se tienen que hacer bien, y de esta forma queda garantizada la romería y una organización acorde a las necesidades y dimensiones del evento", destacó Bustamante.

El párroco detalló que el pasado octubre, cuando se produjo la onomástica de la patrona barreña, la Virgen del Rosario, y no hubo procesión, ésta no era posible porque no había un cabildo electoral en marcha. "Quiero aclararlo expresamente porque ahora sí hay plazos abiertos y candidatos. Por lo que la situación era diferente", matizó Bustamante.