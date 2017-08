Niños emigrando en motos de agua

En esto de la emigración siempre ha habido clases, y ahora más que nunca, no va a ser de otra manera. En estos últimos años hemos aprendido mucho sobre los perfiles de los niños que vienen a Europa simplemente por el método que utiliza en su llegada a nuestro país. Y éste tiene que ver sobre todo con las posibilidades que se tienen de llegar y con el riesgo que se le presupone a la empresa.

En esta distinción entre migrantes, solo hay un parámetro de medida, y es el dinero que se invierte en pasar el Estrecho de Gibraltar.

¿Y por qué niños? Pues sencillamente porque no son devueltos; la inversión es segura

De esta manera hemos tenido toda clase de menores que han llegado por diferentes medios. Si hiciéramos una catalogación somera, sería de estas maneras: aquellos que han pagado 3.000 euros por un pasaporte falso, los que han invertido 1.500 euros en una plaza en una patera, los que con 350 euros han comprado una zodiac de juguete, los que han alquilado un hidropedal por 10 euros la hora, y los últimos y por ellos lo más desheredados, los que lo intentan debajo de los camiones y los autobuses.

Pero en lo alto de esta pirámide hay unos que este año están batiendo todos los récords, los que vienen con el método más seguro y más rápido de todos ellos, los niños que llegan en moto de agua después de pagar 4.500 euros.

Oigan, 4.500 euros de aquí, pero juntados por los de allí, que no es exactamente lo mismo. Estos niños son claramente el proyecto de otros, sus familiares. Esa cifra es tan importante que no puede ser de otra manera.

Las zonas de origen son siempre las mismas: Tinghir, cerca de Rachidia, y las aldeas de Beni Mellal, zonas tradicionales del tráfico de menores, y por tanto que conocen lo que pasa porque ya han enviado de la misma manera a alguien cercano, cuando no un familiar, a Europa.

El método es siempre el mismo. El menor sale de su aldea con algún familiar suyo en coche y van a la playa convenida del Estrecho, muchas veces playa Blanca, cercana a la bahía de Malabata en Tánger. Antes ya se han arreglado con el dinero. Normalmente dos menores de edad, 9000 euros el viaje. La suma es importante, merece la pena arriesgarse. Allí en la playa nadie sospecha que una persona quiera darle un paseo a otra en una moto de agua, y si son tres tampoco. Los menores de edad no llevan chaleco salvavidas y saben muy mal nadar, normal, viven muy lejos del mar.

Son las dos de la tarde, la playa está llena y hay numerosas motos de agua en el mar. La marina real marroquí vigila, es como un juego, unos vigilan a otros mientras disfrutan del día de verano. En un momento dado la patrullera se aleja. Ese es el momento de emprender rumbo norte a toda velocidad. Entre 9 y 15 minutos dura la travesía, ya salgan a la zona del Guadalmesí o de Paloma Baja. Nadie los detecta cuando llegan, los niños escapan monte arriba mientas las motos se alejan de vuelta ávidas por cobrar su parte.

Ellos no lo saben pero los que los llevan son niños de papá que tienen motos de agua en Marruecos y que sus padres, con grandes empresas en el país, no se imaginan que hacen sus hijos por las tardes en la playa y menos que están sacándose un dinero con el que pasarse un verano padre.

¿Y por qué niños?. Pues sencillamente porque no son devueltos, porque la inversión es segura, porque el Gobierno no busca opciones personalizadas a este colectivo como debería ser el interés superior del menor. También porque se les almacena en los centros o se les deja seguir camino, como si no importaran. Porque no entran en los temas de conversaciones bilaterales entre España y Marruecos o entre la UE y Marruecos, y porque en definitiva, nosotros somos también cómplices de que los traigan.

Vuelve el niño de Daniel Monzón este verano pero a la inversa, llenando los centros de protección de menores.