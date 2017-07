Naturaleza y disfrute unidos de la mano

Los Barrios es una localidad singular. Ubicada entre el mar y el bosque, la rica naturaleza es un patrón común a lo largo y ancho del municipio. Entre alcornoques y marismas se esconden un sinfín de recovecos con gran encanto. Este ambiente crea una gran diversidad de actividades posibles.

El Ayuntamiento barreño acaba de publicar una guía con todas ellas bajo el título Descubre Los Barrios y dale la vuelta a tu forma de sentir. Las posibilidades son enormes y la mayor parte de ellas se enrealizan en un espacio en el que es posible fundirse con la naturaleza, aunque también está la oportunidad de rodearse de la modernidad urbana.

Con el final del verano llegarán la berrea del ciervo o las salidas en busca de setas

La columna vertebral de los planes propuestos por el Consistorio se ubica en pleno corazón del Parque Natural de los Alcornocales, que acoge nada menos que una selva tropical en plena Andalucía. La mayor parte del término municipal se encuentra dentro de este espacio natural protegido, que se extiende por buena parte parte de las provincias de Cádiz y Málaga. Todo ello permite un contacto directo con la flora y fauna.

Como indica el nombre del parque, el alcornoque es el árbol predominante y, precisamente, es la base de una de las actividades propuestas por el Ayuntamiento: el descorche. Consiste en la extracción de la corteza de corcho que recubre a esta especie. La labor se sigue haciendo de forma muy tradicional. La temporada actual acaba de finalizar, por lo que hasta el año que viene no será posible volver a contemplar este evento.

Con el final del periodo estival, son otros los procesos naturales que dan comienzo. La población de ciervos en los Alcornocales es muy importante. Durante el mes de septiembre comienza la berrea. Los machos de esta especie luchan para procrear con las hembras. El proceso es muy llamativo e incluye los intensos bramidos de estos mamíferos, que terminan batiéndose en luchas en las que sus cuernos son un elemento crucial. El Ayuntamiento de Los Barrios pondrá en marcha excursiones para ser partícipes del espectáculo al anochecer.

El otoño también es la época de las setas. Como viene siendo habitual, este año también se pondrá en marcha la iniciativa Otoño micológico para aprender más sobre este alimento a la vez tan valorado como peligroso si no se conoce en profundidad. Por ello, los interesados recibirán una instrucción previa sobre ellas y luego aprenderán directamente sobre el terreno gracias a las salidas organizadas.

Por otro lado, la zona también es propensa al avistamiento de aves, ya que estas cruzan el Estrecho de Gibraltar, sobrevolando toda la comarca. En Palmones existe un observatorio gestionado por el Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra. Es posible acudir de forma organizada, para lo que se puede contactar previamente con la delegación de Turismo.

El parque, todo el año

Los eventos anteriormente mencionados se suscriben a un periodo concreto del año. Pero el parque natural siempre está presente. Por ello, también hay otro tipo de actividades que se pueden realizar en cualquier época. La realización del senderismo es muy recomendable y, ya sea por cuenta propia o a través de citas concertadas, es posible perderse en las profundidades de los Alcornocales. El Ayuntamiento de Los Barrios organiza salidas sábados y domingos por varias rutas, entre las que se promocionan especialmente el Arroyo de San Carlos del Tiradero, El Palancar, la Garganta del Capitán, La Teja o Valdeinfierno, todas ellas de libre acceso.

Una de las joyas de la corona del entorno es obra del ser humano. Las cuevas del Bacinete recogen una serie de pinturas rupestres de los pobladores de la zona durante el Neolítico. Los asistentes podrán contemplar la belleza de las muestras artísticas y también debatir sobre el significado de los dibujos. La delegación de Turismo barreña indica que se realizarán excursiones al Bacinete cada domingo.

Los Barrios forma parte de la denominada Ruta del Toro, por lo que este animal tiene también su peso en la localidad. Como novedad, este año se incluye la visita a la Finca Gavira, permitiendo observar de cerca los toros bravos. Podrán acudir grupos de hasta 20 personas con cita previa. Según la delegada de Turismo, Isabel Calvente, existe un gran nicho de mercado en la Costa del Sol.

El deporte, presente

Las actividades deportivas no se quedan atrás. La delegación ofrece en su guía ciclismo, equitación, paddlesurf y kayak. El primero tiene el impulso del Centro BTT Alcornocales Estrecho de Gibraltar, que no solo propone ocho rutas ciclistas de diversa dificultad, sino que también organiza salidas. El pasado 8 de julio realizaron una marcha seminocturna a Las Corzas. No será la única de este verano. Gracias a Brújula Bike, el 27 de agosto se podrá realizar una salida de 52 kilómetros que partirá desde la localidad barreña y subirá el puerto de Las Corzas.

En cuanto al paddlesurf y el kayak, ambas se dan cita en el río Palmones, que nace a espaldas de la localidad, en pleno parque, y desemboca en la Bahía de Algeciras. Un lugar tranquilo para hacer deporte al tiempo que se combate el calor. El ayuntamiento ha colaborado en la realización periódica de estos deportes.

Por último, es posible entrar en el mundo del caballo gracias a la realización de rutas y las clases de equitación.

Turismo urbano

El núcleo urbano de Los Barrios también ofrece posibilidades turísticas. El Ayuntamiento ha listado una serie de lugares de interés, que cuentan con su información correspondiente y que pueden ser visitados de forma concertada contactando con el Consistorio.

Y para quien quiera algo distinto, siempre queda la opción de pasar una tarde de ocio en los polígonos de Palmones, que reúnen grandes superficies y multicines.

Además, a lo largo del verano, el Ayuntamiento ha dispuesto una programación especial de conciertos y actividades para todos entre las que se incluyen algunas tan variadas como conciertos, el fomento a la lectura, el cine o bailes. Los más pequeños también podrán disfrutar de fiestas en la playa de Palmones.