Mujer con discapacidad, feliz e independiente

"Muchas veces por el hecho de ser mujer asumimos que nuestro papel es el de cuidadora (hijos, padres dependientes, hogar…) y que todo lo demás no importa porque eso es lo realmente importante; pero lo que sí que importa es el quererme yo, el sentirme bien y feliz con lo que estoy haciendo para así también hacer felices a los demás y que no por ser mujer tengo que asumir este papel". La que así habla es Ana Seoane García, una de las participantes en la II edición del Programa de Empoderamiento y Activación para el Empleo para mujeres con discapacidad puesta en marcha por Fedadi Cocemfe desde La Línea para toda la comarca. De esta iniciativa ya se han beneficiado 78 mujeres con discapacidad de la provincia de Cádiz y se desarrolla a nivel estatal gracias al convenio establecido entre la Obra Social La Caixa, a través del programa Incorpora, y la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe).

"El programa me ha ayudado a darme cuenta de la importancia que yo tengo dentro de la sociedad en general y en mi familia en particular. Me parece importante este proyecto porque te ayuda a abrir los ojos, a veces es necesario que alguien te ayude a ver que hay otra realidad", asegura Ana Seoane.

El objetivo principal del programa es fomentar el empoderamiento y potenciar la integración sociolaboral de un colectivo que tradicionalmente se enfrenta a una múltiple discriminación: ser mujer, tener una discapacidad, vivir en entornos rurales. Mediante la intervención individual y grupal y de itinerarios personalizados de inserción sociolaboral se pretende empoderar a las mujeres con discapacidad para fomentar su autonomía social y económica, de forma que dejen de "ser objeto de otras personas" y se conviertan en la "persona protagonista de su propia historia".

Para mí el Programa de Empoderamiento ha sido una experiencia bastante satisfactoria, el poder contar cosas vividas y compartirlo con otras mujeres ha sido genial. Me está aportando más seguridad en mí misma, y el poder contar con esa ayuda para mí ha sido fantástico, especialmente las sesiones grupales. Y sobre todo haber conocido a mujeres en la misma situación que yo y haber compartido nuestras experiencias y nuestras ideas", declara María Blanca Santos Gómez, participante en 2017 y 2018.

Silvia Montiano Benítez es otra de las participantes del año pasado que repite en 2018: "Considero de vital importancia la necesidad del empoderamiento. Se logra el descubrimiento de ciertos sentimientos dormidos y afloran con el contacto y relación de otras mujeres que han vivido otro tipo de circunstancias. Desde mi punto de vista, el intercambio de vivencias te hace sentir más acompañada, fuerte, confiada en ti misma, poderosa".

Cerca 80 de mujeres con discapacidad de la provincia de Cádiz participarán en 2018 en el programa. Con ellas se realizará un itinerario personalizado de inserción sociolaboral, sesiones grupales de apoyo psicosocial, intervención grupal orientado a las habilidades prelaborales y alfabetización tecnológica, así como el seguimiento a nivel individual para la consecución de objetivos y metas específicas planteadas con cada beneficiaria.

Además, se trabajará de forma coordinada con el Programa Incorpora de La Caixa, en el que también colabora Cocemfe y que ofrecerá orientación laboral e intermediación para el empleo a las beneficiarias del programa en búsqueda activa de empleo.

Las mujeres con discapacidad interesadas en el programa, pueden ponerse en contacto con la coordinadora del mismo en Cádiz, Francisca Cortés, a través del correo electrónico igualdad.cadiz@cocemfe.es y el teléfono 956222515.

La Federación Gaditana de Personas con Discapacidad Física y/u Orgánica Fegadi Cocemfe es una entidad sin ánimo de lucro de ámbito provincial constituida en 1986 dedicada a la atención a las personas con discapacidad física y orgánica de Cádiz, la defensa de sus derechos y la participación en la vida de las localidades. Representa y eleva las demandas y reivindicaciones recogidas del propio colectivo a las correspondientes administraciones y hacia la sociedad en general.

Distintos momentos de la última edición del Programa de Empoderamiento y Activación para el Empleo