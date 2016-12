Monólogos catódicos

El Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) ha detectado “ciertas prácticas desaconsejables que afectan al pluralismo y la imparcialidad y que deberían corregirse de inmediato, en especial la distribución del tiempo de voz de los representantes políticos, dado que no se concede tiempo para declaraciones directas a la oposición”. Es una de las conclusiones del análisis que el órgano de control ha realizado al canal de televisión San Roque, gestionado por la empresa municipal Multimedia, tras una queja presentada por el portavoz del Partido Independiente del Valle del Guadiaro (PIVG), Jesús Mayoral, el pasado 27 de mayo.A pesar de ello, CAA indica que no se han hallado elementos que permitan determinar que existe “manipulación o veto” por parte de la televisión hacia los grupos municipales que conforman la oposición, en especial al PIVG.El CAA destaca que el reparto de tiempo de voz sí resulta claramente descompensado (94,98% para el equipo de gobierno, 0% para la oposición, siendo el 5,02% restante para representantes de la Diputación provincial), por lo que se insta a sustituir el uso excesivo del discurso indirecto (que además puede afectar a la imparcialidad del medio) por declaraciones directas, con el fin de corregir este “importante desequilibrio”. La Decisión 35/2015 del CAA establece como el escenario ideal para un correcto reparto de la representatividad política y su reflejo en la televisión pública la distribución del 60% de tiempo de palabra para el equipo de gobierno, el 35% para los partidos de la oposición y el 5% para los partidos sin representación municipal.El Consejo advierte de la necesidad de una elaboración plural de las noticias de debate político. Según el análisis realizado, Canal San Roque se limita a recoger el debate político sin ofrecer un seguimiento posterior y sin dar voz a todas las partes implicadas, con lo que la información que recibe la ciudadanía resulta incompleta y, por consiguiente, parcial. “Aunque esta práctica afecta a todas las informaciones políticas y el medio tenga limitaciones técnicas y humanos, es aconsejable que los informativos reflejen el diálogo político, con informaciones contrastadas y en las que ofrezcan los distintos puntos de vista sobre los asuntos de naturaleza política”, aclara.La entidad andaluza analizó siete informativos correspondientes al mes de mayo de manera aleatoria. La muestra está formada por los informativos de los días 3, 6 , 9, 11, 15, 16 y 24 de mayo, lo que supone casi 5 horas de emisión y 106 noticias (69 titulares). Respecto al reparto de tiempo, el equipo de gobierno obtiene el 94,98% del total de tiempo de voz, el resto es para representantes de la Diputación provincial. No obtiene representación los grupos de la oposición ni ningún partido político. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, es el que más tiempo aparece en pantalla, con un 57,43% del total, seguido de la concejal de Educación y empleo, Belén Jiménez (8,37%) y de la teniente de alcalde Dolores Marchena (8,32%).No aparece representación de la oposición municipal, conformada por PP, San Roque Sí Se Puede (SRSSP); PA y PIVG. En cambio sí lo hacen dos representantes del PSOE de la Diputación provincial: Jesús Solís y Jaime Armario.El estudio señala que los temas más frecuentes en los informativos son los de sociedad (36 noticias), seguidos de los de economía y negocios (32) y arte y cultura (25). La crónica política ocupa el quinto puesto, con 19 noticias. En el tiempo de voz, la muestra revela que el 63,87% del total se destina a miembros del equipo de gobierno, sin presencia de la oposición municipal. Las noticias locales están relacionadas con la actividad del equipo de gobierno. La figura de su alcalde o de sus distintos concejales del PSOE está presente en casi la mitad de las noticias (52 de 60), bien con declaraciones directas, indirectas o menciones en muy variados ámbitos (sociedad, cultura, economía y empleo).La oposición aparece en seis noticias, cuatro de ellas relacionadas con el PIVG (3,6, 9 y 16 de mayo), 1 con el PP (11 de mayo) y 1 con el PA (24 de mayo). En todos los casos menos en uno, las noticias referidas a la oposición se destacan también en titulares, tanto al principio como al final del informativo. En estos casos, siempre se utiliza el estilo indirecto. “Su utilización sistemática y alargada puede ocasionar el riesgo de que la voz en off parezca asumir el discurso que reproduce, quebrándose de este modo la imparcialidad”, indica el Consejo.En definitiva, el informe del Consejo acredita que los informativos de Canal San Roque representan un modelo singular en tanto que incluyen con regularidad a la oposición municipal, pero no da tiempo de voz directo a dichos representantes. En la medición de los tiempos de voz, la oposición obtienen un 0% del total.