Miguel Rodríguez recibirá la Medalla de Andalucía "en nombre de La Línea"

La Línea, tan necesitada de buenas noticias, recibió ayer con orgullo la concesión de la Medallade Andalucía a uno de sus hijos predilectos: el empresario relojero Miguel Rodríguez.

El linense se encontraba debido a sus obligaciones laborales en Suiza cuando a última hora del pasado martes recibió la llamada de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, quien le notificó personalmente el reconocimiento horas antes de que se hiciese público de manera oficial.

El empresario deja muy claro que el próximo día 28 recogerá la medalla "en nombre de todos los ciudadanos de La Línea, que en las últimas semanas se sienten vapuleados por las noticias negativas y por el uso que de ellas han hecho los medios de comunicación más sensacionalistas".

"Yo me siento un representante más de ese pueblo trabajador y honrado, en el que muchas de las personas pasan auténticas penalidades para poder llegar a final de mes, pero que a pesar de eso no se va más allá de la ley, sino que se levanta muy temprano cada mañana para trabajar, para sacar a sus familias adelante y además educa a sus hijos en valores correctos", recalcó. Miguel Rodríguez, Hijo Predilecto de La Línea desde 2010, entiende que este galardón llega "en un momento muy adecuado" porque supone que se hable de su ciudad natal "en un tono positivo, y no en el que se viene haciendo, en muchos casos con intención de hacer daño, últimamente".

El pasado 10 de enero, la asamblea del Partido Socialista de La Línea decidió proponer al Consejo de Gobierno de la Junta que concediera el galardón al linense. En los días siguientes se produjo un aluvión de adhesiones a la petición a cargo de asociaciones, ONGs, organizaciones políticas y sindicales, clubs deportivos, colectivos empresariales y los alcaldes de los siete municipios del Campo de Gibraltar.

La Comisión Ejecutiva Local del PSOE de La Línea, manifestó ayer su agradecimiento a todas estas asociaciones que se sumaron a su solicitud. El alcalde de La Línea, Juan Franco, se congratuló de la decisión. "Su labor social y comprometida, así como su trayectoria empresarial y su especial implicación con La Línea de la Concepción, ciudad de la que es Hijo Predilecto desde el año 2010, son varios de los motivos por los que el alcalde hace extensible su felicitación al propio Miguel Rodríguez y a la Junta de Andalucía por lo que considera la concesión de una distinción muy merecida", afirmó el regidor.

La Junta premia no sólo la trayectoria profesional del linense, sino su incansable y siempre discreta labor de colaboración con numerosas organizaciones no gubernamentales de ayuda y asistencia a colectivos con exclusión social y a personas desfavorecidas.

Miguel Rodríguez Domínguez (La Línea de la Concepción, 1948) es propietario de la marca de relojes Grupo Festina, uno de los líderes mundiales del sector, tras unos comienzos duros en los que tuvo que emigrar a Badalona como consecuencia del cierre de la Verja de Gibraltar. En la ciudad catalana compaginó diversos oficios, como albañil y lavacoches, con los estudios nocturnos de Delineación y Peritaje Industrial. También trabajó en Suiza como camarero y empleado en una fábrica de turbinas.

Tras su retorno a España comenzó a vender relojes y abrió una tienda en Barcelona. El éxito de las ventas le permitió comprar dos marcas suizas: Lotus (en 1981) y Festina (1984). Posteriormente adquiriría Jaguar (1989) y Candino (2002).

Desde los años 80 su crecimiento ha sido imparable, convirtiendo la empresa en una multinacional y en la compañía relojera que más factura en España, con más de 146 millones de euros anuales. Actualmente el Grupo Festina fabrica cinco marcas para el mercado relojero (Festina, Lotus, Jaguar, Candino y Calypso) y dos de joyería (Lotus Style y Lotus Silver). Rodríguez también es inversor de otras empresas como NH Hoteles o Banco Sabadell.

Además de su faceta emprendedora, Rodríguez es un defensor de la recuperación de la memoria histórica y ha estado muy implicado en la exhumación de la fosa común de la finca de El Marrufo, en el corazón del Parque Natural de Los Alcornocales, donde sospechaba que se encontraban los restos de su abuelo.

El empresario linense también está vinculado al mundo del deporte. Festina fue cronometradora oficial del Tour de Francia y desde 1989 hasta 2001 patrocinó al equipo ciclista que con su nombre participó en el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España. En 2010 fue nombrado Hijo Predilecto de La Línea de la Concepción.