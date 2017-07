Migrantes marroquíes esperan en los CIE para ser devueltos a su país

La continua llegada de pateras a las costas españolas en las últimas semanas está provocando una situación que, aunque legal y permitida, no es habitual. Algunos migrantes de origen marroquí y argelino esperan en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) mientras se tramita la expulsión. Los rescates en el mar son casi diarios y, aunque la mayoría de los tripulantes de las embarcaciones suelen ser subsaharianos, los datos ofrecidos por Salvamento Marítimo apuntan a una creciente llegada de marroquíes a pesar del convenio de expulsión que España tiene pactado con Marruecos.

"Ellos no piensan que van a ser expulsados. Vienen sin documentación alguna y con la esperanza de llegar a España sin que sean interceptados por las autoridades españolas", comenta un agente de la Policía Nacional.

Pero tramitar el expediente de devolución requiere su tiempo y una serie de decisiones que implican a varias administraciones. Los primeros en iniciar el proceso son los agentes de la Comisaría de la Policía Nacional, los encargados de solicitar el expediente una vez certificada su procedencia. "Cuando son pocos se redactan en poco tiempo, pero con la avalancha de estas últimas semanas el procedimiento se retrasa porque no disponemos de los recursos suficientes", añade el portavoz policial.

Este trabajo administrativo se traslada posteriormente a la Delegación del Gobierno en Cádiz, que es la administración responsable de decretar la expulsión definitiva. Una vez ordenadas las repatriaciones, las autoridades tienen que organizar los viajes de retorno a Marruecos o Argelia, en barco o en avión dependiendo del número de migrantes.

"No siempre están los medios de transporte disponibles o se espera que haya un grupo más grande para que puedan ser repatriados todos a la vez. Por todos estos motivos, nos encontramos con que algunos migrantes de origen marroquí o argelino son enviados al Centro de Internamiento de Extranjeros de La Piñera, en Algeciras, donde esperan a ser repatriados", explicó el agente de policía.

Circunstancia que no suele ser la más frecuente. Lo confirman también responsables del colectivo Algeciras Acoge, que en su última visita semanal al CIE algecireño detectaron la presencia de personas procedentes de Marruecos que están a la espera de ser devueltos a su país. "Si en nuestras visitas encontramos algún marroquí en el CIE es porque está pendiente de alguna resolución judicial, pero no para ser devuelto a su país. Parece que ahora sí se dando esta situación", añadió un miembro de Acoge.

El CIE de Algeciras es el que mayor número de marroquíes y argelinos alberga, prácticamente la mayoría, ya que el de Tarifa está destinado a los migrantes de origen subsahariano.

La ley española de extranjería permite el ingreso de los extranjeros en los centros de internamiento cuando la devolución acordada por la autoridad gubernativa no se puede ejecutar en el plazo de 72 horas. El ingreso, que ha de autorizar la autoridad judicial, deberá ser por el tiempo imprescindible para ejecutar la expulsion y no podrá prolongarse en ningún caso más allá de los 60 días, o hasta que se constate la imposibilidad de ejecutarla. La legislación establece que no podrá acordarse un nuevo internamiento sobre la base del mismo expediente de expulsión.

La política de internamiento fue criticada ayer por la parlamentaria andaluza de Izquierda Unida por Cádiz, Inmaculada Nieto, quien lamentó la "insistencia" del delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz y del Partido Popular, en abrir dos nuevos Centros de Internamiento de Extranjeros en Algeciras y en Andalucía oriental.

"Esto supone ahondar en una política migratoria que criminaliza al migrante y que mantiene en pie centros de reclutamiento incompatibles con el Estado de Derecho español", declaró. La portavoz adjunta de IU Andalucía reiteró "el rotundo rechazo de Izquierda Unida a la permanencia de los CIE actuales y a la construcción de otros nuevos que vayan a seguir adelante con esta privación de derechos a ciudadanos extranjeros considerados de segunda, cuyo único delito es huir del hambre y la miseria".

Nieto afirmó que esta oposición frontal a los CIE no es cosa de unos pocos. "Son ya demasiados los pronunciamientos en contra, el último, el de Jueces para la Democracia, que ha declarado sobre los CIE que actúan al margen de nuestro ordenamiento jurídico y que provocan una criminalización de los inmigrantes; o el informe anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura", concluyó Nieto.