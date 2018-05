La plaza Menéndez Tolosa pasará a ser Plaza de la Mujer

A la plaza Menéndez Tolosa le queda muy poco tiempo bajo ese nombre. La Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía apremia y obliga a los ayuntamientos a retirar en unos meses los vestigios franquistas que queden en el nomenclátor de las ciudades. Uno de ellos es el de Camilo Menéndez Tolosa, militar franquista cuyo nombre ya perdió el ambulatorio de la zona centro y que ahora va a ser retirado de la plaza en la que se sitúa para cambiarse por otro muy diferente: Plaza de la Mujer.

Así lo aprobó ayer el Pleno del Consistorio algecireño. Pero lo hizo solo con el voto a favor del equipo de gobierno y la concejal no adscrita Elena Abad. El resto de los grupos afearon al Ayuntamiento que no hubiese convocado la comisión de memoria histórica que debería ser la encargada de renombrar las calles. Así se aprobó hace dos años por unanimidad en el Pleno.

Se lo recordaron IU, Ciudadanos, Podemos y el PSOE. Todos a una reclamaron que se convocase el órgano que se había comprometido en el Pleno. Pero ese no fue el único punto de discrepancia, sino que además de las formas, no había acuerdo en el fondo: el nombre de Plaza de la Mujer. "Nos parece una falta de respeto a todas las mujeres que por su quehacer y logros tienen derecho a tener una calle de Algeciras. En lugar de eso se generaliza y se pone plaza de la Mujer. En absoluto están apoyando la causa feminista", explicaba la concejal de Podemos Leonor Rodríguez. No estaba sola en su queja; por la mañana, el colectivo Marea Violeta había remitido un comunicado considerando que esta elección "no consigue sino ahondar en la invisibilización de cientos de mujeres particulares, con nombre y apellidos, cuyo trabajo y aportación a la sociedad quedan mermados, una vez más, por su condición de género".

La delegada de Participación Ciudadana, Victoria Zarzuela, señaló que se había escogido un nombre general "precisamente por no dar un nombre concreto", en busca de consenso.

El Pleno también aprobó, en este caso por unanimidad, una propuesta de Algeciras Sí Se Puede instando a la negociación del Ayuntamiento con el Ministerio de Defensa para que este ceda a la propiedad municipal los terrenos que posee en Heras de las Torres, que llevan varios años en desuso. Desde Podemos recordaron que Defensa "ya estudiaba en su día destinar este terreno a la construcción de viviendas de protección oficial, pero actualmente pretende su enajenación", por lo que instó a revertir su propiedad para "emprender un mejor desarrollo urbanístico, con zonas verdes y espacios recreativos".