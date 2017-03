Mellaria aplaude las gestiones para recuperar Santa Catalina

La asociación tarifeña de defensa del patrimonio cultural Mellaria felicitó ayer al Ayuntamiento "por el interés y valentía" puestos a la hora de corregir las irregularidades en la concesión del cerro y el castillo de Santa Catalina a una empresa privada.

El Consejo Consultivo de Andalucía encuentra vicios de nulidad en el contrato de concesión del uso y gestión, tal y como adelantó Europa Sur en su edición del viernes, lo que abre la puerta para que ahora el Ayuntamiento declare nulo el contrato.

Desde el año 2004, en que sacó un concurso de ideas sobre el cerro y castillo de Santa Catalina y al que le siguió un contrato de concesión a la empresa Centro Tarifa Santa Catalina SA el 8 de agosto de 2005, Mellaria dijo haber ejercido un cercano seguimiento de la adjudicación, habida cuenta de la importancia monumental que alberga el cerro de Santa Catalina.

La asociación Mellaria se opuso desde un principio a la cesión efectuada por el Ayuntamiento, porque entendía que no se garantizaba la protección de los numerosos monumentos del cerro de Santa Catalina, a la vez que mostró su oposición a los proyectos presentados por la empresa concesionaria "por su carácter agresivo".

"Tras las numerosas gestiones de Mellaria, el castillo renacentista de Santa Catalina fue declarado bien de interés cultural, que así se unía en esta categoría a los restos del antiguo fortín del cerro que ya tenían la máxima protección legal. La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía también fue receptiva a la propuesta de Mellaria para que se garantizara y protegiera lo búnkeres del cerro y por extensión el resto del sistema fortificado del Estrecho, que de hecho tienen hoy día la misma protección que si estuvieran catalogados como monumentos", apuntó la entidad.

"Con la decisión del Consejo Consultivo de Andalucía anulando el contrato de cesión del cerro y castillo de Santa Catalina, comienza una nueva etapa en la que Mellaria seguirá aportando sugerencias, siempre en vista a salvaguardar los bienes culturales del cerro, que está llamado a convertirse en un espacio público de gran interés cultural y paisajístico", valoró la entidad.

El Consultivo indica en su informe que en primer lugar, en el pliego de cláusulas administrativas particulares, llama especialmente la atención que en el mismo se entremezclan un contrato denominado de concurso de ideas con una concesión de obra pública que se adjudicaría al concursante cuya idea hubiese sido seleccionada. Una vez que fue seleccionada la idea propuesta por la entidad local, consta en la documentación remitida la formalización de un contrato de concesión del uso del monumento. Es decir, es un contrato de adjudicación. Para el Consejo, se ha omitido un trámite esencial, la publicación del pliego por el que se rige la concesión de las obras a realizar y que no existe, lo que supone una omisión total y absoluta del procedimiento. "El pliego del concurso de ideas no contiene dato alguno acerca de la concesión posterior, ni de las características de ésta ni de ninguna otra circunstancias que pudiera ser evaluada por los concurrentes del concurso", indica el dictamen. Algunos de estos aspectos que deben figurar en el citado pliego de cláusulas administrativas son: la definición del objeto del contrato; el plazo; la cuantía y forma de las garantías provisionales y definitivas; y las características especiales; entre otras. En el caso de la concesión de Santa Catalina , señala el Consultivo, que "no solamente no existe pliego de concesión sino que tampoco se establecen los medios para la acreditación de solvencia económica, financiera, técnica o profesional.