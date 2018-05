Máxima alerta ante la posibilidad de represalias tras la muerte de Manuel

"Que sea lo último que el narcotráfico hace en nuestra tierra"

"Todos estamos clamando para que esto haya sido lo último que el entorno del narcotráfico se permita hacer en nuestra tierra". Así se pronunció ayer el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, quien afirmó que "toda la sociedad algecireña está de luto por la muerte del pequeño Manuel". "He recibido llamadas de alcaldes campogibraltareños, de otros puntos de España, de ministros e incluso de Fabián Picardo. Era un crío que el pasado sábado cumplió nueve años, y que por culpa del entorno del narcotráfico ha perdido la vida de manera injustificada, que no debemos permitir porque no se ha tratado de un accidente. Estamos con su familia llorando su pérdida", continuó el regidor algecireño. "Una sociedad maravillosa como es la campogibraltareña y una ciudad espectacular como es Algeciras, con gente que aspira como todos los españoles a más cultura, más actividad económica, más empleo, no vamos a permitir ni queremos seguir soportando la lacra que significa que por estar en una zona privilegiada por ser cruce de caminos, las mafias de la droga la utilicen como zona logística". "Todas las administraciones públicas, absolutamente todas, tienen que venir al Campo de Gibraltar -prosiguió Landaluce- No se trata solo de luchar contra el narcotráfico, sino de hacerlo también contra su entorno, lo que significa luchar contra el desempleo, no solo para que nuestros parados no tengan que cruzar la verja para ganarse el sustento en la colonia británica, sino para que las redes del narcotráfico no se nutran de ellos". "Los narcotraficantes están traspasando límites que hasta ahora no habían cruzado en esta zona, poniendo en grave riesgo las vidas de guardias civiles y policías, por lo que es necesario actuar con mayor contundencia y tolerancia cero con el narcotráfico", finalizó.