La Mancomunidad reivindica un acuerdo para la estiba

La junta de comarca de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar aprobó ayer por unanimidad, y a propuesta del grupo socialista, una moción para instar al Gobierno de España a impulsar un acuerdo y negociar el decreto de liberalización del sector de la estiba. Este fue el único punto del orden del día que generó cierto debate entre los partidos mayoritarios, PP y PSOE, aunque con argumentos ya repetidos acerca de las presencias, las ausencias, las inversiones necesarias, las históricas y las pendientes. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, y el portavoz socialista Fernando Silva protagonizaron el único debate que se mantuvo algunos minutos entre las bancadas.

Silva afeó a Landaluce que ningún representante del PP estuviera en la asamblea que celebraron los estibadores en Algeciras y el alcalde le contestó que los organizadores de la misma ya han reconocido que no invitaron a ningún portavoz del partido en el Gobierno. Landaluce informó que ya se ha reunido dos veces con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, con las empresas afectadas y con los trabajadores. "A todos les he pedido lo mismo, que miren por el bien común, y a los que nada tienen que aportar les pido que no interfieran", declaró Landaluce en clara alusión a los socialistas.

La junta de comarca sacó, con el voto de calidad del presidente, las cuentas de 2015

El portavoz del grupo de la oposición le dijo a su interlocutor que no "está en condiciones de decir nada" y reiteró que el PSOE siempre va a estar del lado de la unidad de acción.

El debate entre los dos representantes políticos discurrió, con el paso de los turnos, en las acusaciones ya repetidas acerca de las inversiones necesarias y qué Gobierno y de qué signo político ha hecho más por la comarca.

Landaluce también hizo referencia al veto socialista para que el presidente de la Mancomunidad, Luis Ángel Fernández, no intervenga en el Parlamento andaluz para hablar del Brexit: "Se equivocan quienes piensan que haciendo daño a esta institución debilitan al Partido Popular. Solo perjudican a los ciudadanos". El resto de los portavoces políticos del pleno expresaron su apoyo a la moción en favor del diálogo y la paz social en la estiba.

La aprobación de la cuenta general de 2015, que de nuevo llegó al pleno de la Mancomunidad después de no conseguir el apoyo de la junta de comarca en una sesión anterior, tuvo que ser aprobada con el voto de calidad del presidente de la corporación al recibir 13 votos a favor, 13 en contra y seis abstenciones en dos turnos distintos de votaciones.

La aprobación de este punto provocó la intervención de Fernando Silva, quien calificó de vacías las cuentas. "No son más que la prueba de un modelo vacío de gestión, de inactividad y de falta de ilusión. Ustedes se apuntan a muchos debates, a muchas fotos, pero lo que la comarca necesita es impulso para el empleo y no una mera gestión del servicio de aguas y basuras", dijo.

En este punto intervinieron tanto Ramón Aranda, del PP, como Luis Ángel Fernández, quienes recordaron al grupo socialista el papel de la Mancomunidad en el Brexit, la recuperación del Centro de Información de la Mujer, la actividad del Instituto de Estudios Campogibraltareños (IECG), la institucionalización del Día de la Comarca o la presencia del Campo de Gibraltar en la feria turística Fitur sin ningún coste económico para la entidad.

La sede del salón de plenos ubicada en Villa Smith recibió ayer a dos nuevos miembros. Tomaron posesión como vocales María González Gallardo, en representación del PP tarifeño y en sustitución del exalcalde inhabilitado Juan Andrés Gil; y Leonor Rodríguez Salcedo, de la formación política Algeciras Sí Se Puede (ASSP) para sustituir a Alejandro Gallardo Gaitán.

El resto de los puntos, de carácter administrativo, no añadió demasiado a una sesión poco atractiva para el ciudadano de a pie. La supuesta interinidad del actual presidente y el "pacto oculto" entre PP e IU para sostener el gobierno de la institución comarcal a cambio de la alcaldía de Jimena de la Frontera sobrevolaron de nuevo la bancada de los miembros del PSOE.