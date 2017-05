La Mancomunidad pide 250 millones al Gobierno y respalda la protesta del 18

El guión estaba ayer, como en la mayoría de las ocasiones, escrito. La Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar convocaba ayer un pleno a petición del PSOE para debatir sobre la que es una de las grandes demandas de la comarca que representa: la mejora de la línea Algeciras-Bobadilla. El resultado del pleno estaba cantado: apoyo de todos los grupos a la propuesta del PSOE para instar al Gobierno a impulsar la obra, incluida la petición de 250 millones en los Presupuestos del Estado de 2017, y abstención del PP. Tan esperado era el resultado que no se notó la ausencia de cinco representantes populares, salvo en un debate que se alejó en muchos momentos de su teórico eje central para convertirse en un cruce de acusaciones variadas entre socialistas y populares.

El fuego lo abría el PSOE, interesado en hacer sangre sobre la ausencia del presidente de la Mancomunidad, Luis Ángel Fernández, y el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce. Ambos estaban en Madrid, en una reunión calificada de "mitin del PP" por el portavoz socialista, Juan Carlos Ruiz Boix, quien criticó la asistencia a ella del presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno (para Boix "uno que no me acuerdo mucho de cómo se llama porque no lo conoce nadie") mientras faltaban los alcaldes o el puerto. Para el alcalde de San Roque, un desaire hacia la Mancomunidad y los ciudadanos. Además, tres vicepresidentes populares excusaron su ausencia por motivos personales.

Con el auditorio popular mermado, el PSOE reclamó instar al Gobierno a desarrollar el Corredor Mediterráneo en sus dos ramales (una apreciación clave ante las quejas de sus compañeros del Levante), a presentar un calendario detallado y a modificar los PGE para incluir una partida de 250 millones para la Algeciras-Bobadilla. También añadió la propuesta aprobada en el pleno de La Línea (con abstención del PP) para pedir que un ramal ferroviario llegue hasta la población. Y una mención expresa de apoyo de la junta de comarca a la manifestación convocada por agentes sociales del Campo de Gibraltar el próximo día 18 para reclamar una partida mayor para el tren.

"Los compañeros del PP están haciendo lo que tienen que hacer, luchar en Madrid", le respondía Marina García, portavoz al encontrarse David Gil presidiendo el pleno. La popular criticó la falta de inversión del Gobierno de Rodríguez Zapatero, "no hubo inversión en la comarca, Ronda-San Pablo no es Campo de Gibraltar", para después destacar que en la situación actual de la línea "para nosotros lo importante son los plazos, no las cuantías" como base para rechazar la propuesta de 250 millones. Los populares reclamaron votar por separado los puntos de la moción para eludir el apartado del presupuesto, pero el PSOE no accedió.

Tampoco aceptó incluir en la propuesta el apoyo de la Mancomunidad a una protesta convocada el día 13 por Podemos y CGT precisamente por partir la iniciativa de un partido político.

Desde el PA, el alcalde de Los Barrios, Jorge Romero, criticó que los diputados nacionales andaluces, a pesar de su número, no hubieran sido capaces de lograr mayores inversiones para su tierra y propuso una reunión con ellos. También La Línea 100x100 mostró su apoyo tras incluirse la propuesta para su municipio e IU se sumó al acuerdo. Todos menos el PP serán por tanto esperados en la manifestación.