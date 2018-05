La Mancomunidad ve cercana una rebaja del impuesto de sociedades

El presidente de la Mancomunidad, Luis Ángel Fernández, confía en que el Gobierno aplique en breve espacio de tiempo un régimen especial en el impuesto de sociedades para las empresas que se instalen en la comarca. Fernández ejerció de anfitrión en la sede de la Mancomunidad de una reunión con los miembros de la Comisión Mixta para la Unión Europea encargados del estudio de las consecuencias del Brexit

"Les hemos expuesto a los parlamentarios el documento elaborado en consenso con todos los alcaldes, en el que había dos prioridades. La primera es un régimen especial en el impuesto de sociedades ante la previsible deslocalización de empresas de Gibraltar al dejar de pertenecer a Europa. Pronto habrá noticias de empresas que se irán de Gibraltar y que estarán en la comarca en algunos terrenos. También es importante y tenemos un compromiso firme de tener finalizada la Algeciras-Bobadilla en 2020 . Es una inversión con mucha capacidad de retorno y que sin duda va a contribuir a la creación de puestos de trabajo", indicó.

El delegado del Gobierno reitera que habrá un paquete de medidas especiales

En la reunión también participó el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, que explicó que las ventajas fiscales para la industria del juego online en Ceuta y Melilla previstas en los Presupuestos Generales del Estado no se pueden aplicar en otros territorios -como La Línea- debido a que el régimen especial de las dos ciudades autónomas no está controlado por la Unión Europea. No obstante, Sanz indicó que el Gobierno sigue preparando un paquete de medidas para el Campo de Gibraltar.

"Hay que tener en cuenta la realidad de la zona y el régimen fiscal de Ceuta y Melilla, que es anterior a la entrada de España en la Unión Europea y data de 1955. Tenemos que ser conscientes de que nuestro trabajo es conjunto con la Unión Europea, que es la que permite las decisiones. No se trata de decir que unos lo tengan y otros no, lo que es verdad es que se parte de regímenes fiscales distintos. Para cualquier toma de decisión que afecte al ámbito de la competencia y a la armonización fiscal tenemos que contar con la Unión Europea, no es una decisión que tome en solitario el Gobierno", aclaró el delegado del Gobierno.

La presidenta de la Diputación, Irene García, criticó que esas ventajas fiscales sean para Ceuta y Melilla y reivindicó para la comarca "medidas de urgencia desde el punto de vista del empleo y de formación".

La pretensión de La Línea es contar con un régimen fiscal parecido a Ceuta y Melilla, pero el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, ya indicó el pasado verano al alcalde linense, Juan Franco, que el Tratado de Lisboa establece que este tipo de ayudas pueden considerarse "incompatibles con el mercado interior". El regidor contestó que el mismo artículo en el que se habla de esta incompatibilidad, en el apartado 3, recoge que "podrán considerarse compatibles con el mercado interior las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo económico de regiones en las que el nivel de vida sea anormalmente bajo o en las que exista una grave situación de subempleo".

Ante la ausencia de estas ventajas fiscales, que podrían atraer a la zona a las empresas de juego online que decidieran salir de Gibraltar tras el Brexit, el delegado del Gobierno indicó que la comarca contará con un paquete de medidas en el que sigue trabajando el Ejecutivo central con la ayuda del resto de administraciones. "El paquete de medidas en el que trabaja el Gobierno es muy amplio y tiene medidas económicas, de apoyo financiero, social, laboral, en materia de infraestructuras y muchas más. Seguimos trabajando para establecer las mejores condiciones para la economía y el desarrollo industrial, social, económico y laboral. Ya hemos dado pasos decisivos estas últimas fechas en el recinto fiscal de El Fresno y estamos avanzados en la Zona Franca de La Línea", afirmó.

El delegado del Gobierno destacó la "unidad de acción y de lealtad" que existe entre todas las administraciones para tratar este asunto. "Soy optimista para el Campo de Gibraltar, entendiendo que bajo el desconocimiento que podía significar el Brexit la voluntad del Gobierno de España es convertirlo en una oportunidad para que la comarca esté en condiciones más potentes y sólidas. España tiene puesta una mirada puesta en el Campo de Gibraltar y sobre todo en la seguridad de los trabajadores transfronterizos", afirmó.

El diputado socialista Ignacio Sánchez Amor, que ejerció de portavoz de la comisión mixta, también indicó que el Brexit puede ser una oportunidad para la comarca y destacó la unidad de todos los partidos. "Somos conscientes de que los problemas del Campo de Gibraltar no nacen con el Brexit, sino que estaban ahí desde antes. Desde las distintas administraciones es necesario dar un impulso a la comarca, pero el Brexit crea novedades y hay que aprovecharlas. La situación de Gibraltar, que era muy segura, ahora tiene una cierta vulnerabilidad. Apreciamos que por fin se empieza a entender lo que nosotros venimos diciendo tantísimos años. Sin bajarnos de la reivindicación de fondo española de la soberanía, hay que tener en cuenta a las personas. Las banderas no se quedan en paro, las personas sí, y de eso se ha dado cuenta el Ministerio de Exteriores", abundó.

La diputada popular Concepción de Santa Ana hizo hincapié en que la prioridad del Gobierno es "salvaguardar los derechos de los ciudadanos". "Hemos venido a decirles que sus reivindicaciones están encima de la mesa".

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, explicó que lo importante es que el Brexit "sea la excusa para atender las necesidades que tiene el Campo de Gibraltar de una forma histórica y de crear riqueza e infraestructuras".

La Comisión Mixta se reunió posteriormente con los alcaldes de la comarca. Juan Franco, regidor de La Línea, les expuso la peculiar situación de la ciudad y la necesidad de que cuente con medidas específicas.