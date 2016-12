Luchando contra el olvido

La Asociación Aldea de Cucarrete trabaja desde su nacimiento, en 2014, en la recuperación de la historia, las tradiciones y la cultura del campo y de las gentes que, como las que vivieron en la aldea, tenían en la materia prima, en la tierra, su modo de subsistir. El colectivo, que se ha erigido ya en uno de los más grandes del municipio, con 482 socios al corriente, organizó hace unas semanas una exposición con enseres fabricados de forma artesanal por tres vecinos de la localidad. “Intentamos recuperar todos los objetos y materiales con los que se trabajaba en la aldea, que desapareció hace ya más de tres décadas. Aquí, en nuestra sede, en la casa morisco, hemos reconstruido todos los elementos incluidos en una vivienda típica de Cucarrete, en Los Barrios. Su cocina y todos los utensilios, los muebles o cómo eran las habitaciones donde dormían. Lo que queremos hacer es trasladar al público cómo vivían las familias que permanecieron durante años en la aldea”, comenta Juan Miguel Rojas, presidente de la asociación. La muestra de enseres y utensilios reunió el trabajo de tres artesanos que mantienen vivos sus respectivos oficios: Santiago Gil, Manuel Mateo y Antonio Ballesteros. Cada uno en lo suyo, corcho, palma o madera, ha aportado su granito de arena a mantener las tradicionesEn sus manos atesoran una sabiduría que no se encuentra en los libros ni se imparte en ningún aula. Que pertenece al legado familiar y a la transmisión de conocimiento entre generaciones. Todos ellos descubren un modo de vida muy distinto al actual, con menos recursos productivos que los actuales, pero con una fe ciega en materiales como la madera, el corcho o la palma que les servían para almacenar alimentos, fabricar herramientas u objetos de uso diario o para alejarse del frío y las lluvias.Ninguno de estos artesanos reconoce tener herederos del oficio. Los objetos que hacen con sus manos no tienen un mercado masivo de clientes que lo hagan viable como negocio, y materiales como los que ellos manipulan cada día han sido sustituidos por el plástico y otros derivados de la industria química. Oficios artesanos como los que ellos mantienen vivos han quedado como una tarea más destinada al ocio que a la generación de posibles ingresos. La Asociación Aldea de Cucarrete está empeñada en impedir que estos trabajos caigan en el olvido y con este objetivo quiere organizar talleres para que las personas interesadas en objetos realizados con madera, corcho o palma puedan continuar con una tradición de décadas. La exposición fue visitada por alumnos del municipio con el objetivo de que conozcan mejor los recursos del Parque Natural Los Alcornocales y cuáles son los productos ligados al mismo. “Los niños del pueblo de Los Barrios han de conocer cómo vivían sus abuelos y que tipo de materiales se usaban cuando se vivía solo del campo”, añadió el presidente.

“El corcho se lo llevan ahora para Portugal”

La historia de Santiago Gil, escogedor de corcho, ha discurrido, desde que era muy pequeño, junto al corcho. Una materia prima que conoce al dedillo. De profesión escogedor, se ha pasado toda su vida tocando la piel del alcornoque con sus dedos, reconociendo su textura, su masa, su calibre. “Los veranos los hacía en el campo cogiendo el corcho de los árboles y durante el invierno en la fábrica, donde me dedicaba a clasificar todo lo que entraba. Mi trabajo consistía en decidir cuál se mandaba para producir tapones, con cuál se harían arándelas o cuánto terminaría moliéndose. Cuando lo cocíamos en agua hirviendo y se secaba volvía a recalarlo, ya una vez limpio, antes de que entrase en máquinas”, cuenta Santiago mientras vuelve, otra vez, a tener el corcho entre sus manos dando los últimos retoques a un pequeño objeto que está terminando.

Aunque ahora solo sea una afición, un entretenimiento, el corcho fue durante décadas su modo de vida. Sus abuelos ya eran arrieros cuando él nació; y su padre escogedor, profesión a la que él también se dedicó. “Mis padres y mis abuelos fueron corcheros y el corcho y el oficio siempre han estado muy presentes en nuestra familia. Ellos me enseñaron a hacer todo lo que hoy sé. Empecé con un simple resto de corcho, de los que andaban por el campo o la fábrica, y con el paso del tiempo aprendí a manejarlo y a elaborar distintos objetos y utensilios. Ahora hago banquetas, relojes o estanterías para especias con los que paso mis ratos libres”, cuenta este corchero barreño.

El cuchillo de recortar es el único instrumento que utiliza para tratar la materia prima. Con él, sus expertas manos van dando forma y tallando cada una de las piezas que luego expone.

“Vendo algunas cosas, a particulares o en ferias. Pero la única razón por la que sigo haciendo esto es para que este oficio no se pierda, para que la gente vea con qué materiales vivíamos hace cuarenta o cincuenta años cuando no existía el plástico”, explica.

Santiago Gil encarna la tercera generación de corcheros de su familia. Una trayectoria vital que cerrará su círculo cuando decida que su trabajo ya ha concluido. Nadie de su entorno le sucederá, y entonces desaparecerá un oficio pegado a una tierra que también está sufriendo con la aparición de la seca. Una enfermedad que está acabando con miles de alcornoques en todo el país. “Hace años aquí había fincas de las que se sacaban de 10.000 a 12.000 quintales. Ahora solo se sacan 3.000”, dice. Los corcheros hablan, conocen el campo, y creen que la contaminación está haciendo mucho daño a los árboles, que eso se nota por la forma y la disposición en que se ven afectados, determinada por la dirección del viento. “Tampoco se hacen buenas repoblaciones y eso está llevando a la muerte de miles de árboles”, cuenta.

Santiago Gil recuerda con cierta nostalgia cuando el corcho era una importante industria que generaba empleo y economía. “Ahora todo se lo llevan para Portugal, Cataluña o Extremadura”, asiente.

Manuel Mateo, palmero: "La palma se usaba hasta para techar chozas"

A sus 80 años, Manuel es capaz de trabajar con sus manos, siempre inquietas, siempre con un objetivo, al tiempo que estar pendiente de las redes sociales. Nacido en Benalup-Casas Viejas, vive en Los Barrios desde que era un joven veinteañero. Tres décadas de su vida laboral las pasó en el campo trabajando en el corcho, un sector que dio trabajo a varias generaciones de barreños y vecinos del municipio.

Su afición por la palma, el material que Manuel usa para fabricar accesorios, nació, según dice, por casualidad. “Mi padre trabajaba en un almacén de granos y semillas, en el campo. Y para guardarlos usaban grandes esportones de palma. Una imagen que siempre se le quedó grabada, pero a la que no volvió hasta que un día en la playa de La Chullera vio unas palmas que le llamaron la atención. Por aquel entonces Manuel ya tenía más de 40 años. “Fue una cosa inesperada. Hasta entonces no había hecho nada con la palma, pero fue verlas allí en la playa y las cogí. Me puse y en un rato hice unas espuertas”, cuenta Manuel.

Este artesano explica de forma detallada cuándo se recoge la palma, sobre todo en verano y cuando aún está verde, y cómo hay que esperar dos meses para que se seque y pueda ser utilizada para fabricar piezas de casas, de adorno o para el campo. Advierte, sin embargo, que la recolección de palma está prohibida. “La gente del Seprona no nos deja cogerla y los forestales me lo dicen, pero yo no sé por qué está ahora prohibida cuando aquí han venido los portugueses y se han llevado toda la palma que han querido”, se lamenta.

Contemplar a Manuel en el inicio de su trabajo es, cuanto menos, sorprendente. La habilidad de sus manos y la rapidez con la que trabaja el material deja pasmado a quien no conoce el oficio.

“Una vez que hemos secado la palma y la podemos manejar, lo primero que hacemos es la empleita, que es la tira de palma que servirá de base para luego ir cosiendo las que vayamos fabricando. La de nueve ramales es la más sencilla”, explica el benalupense.

El arte y el buen hacer de Manuel tienen como principales beneficiarias a sus nietas y nueras. “Me piden bolsos y mi mujer los decora. Pero también he hecho algunos moisés o capachos. Hace años la palma se usaba hasta para techar las chozas”, añade.

Aparte de sus ajadas manos, el utensilio que más utiliza Manuel es la aguja con la que cose las empleitas. “Esto ya no se encuentra –cuenta mientras enseña la que tiene entre sus manos–, y hay que buscar un bicho muerto para poder sacarle algún hueso de las costillas y fabricarla uno mismo”. Todo sale de las manos de Manuel, quien asume con cierta resignación que el oficio se irá con él. “Tengo cuatro hijos, pero ninguno se dedica a esto. Algunos nietos quieren aprender, pero por ahora no hay sustitutos”, afirma. Los minutos finales de la conversación Manuel los dedicó a hacer una pequeña pulsera para regalar a la periodista, a la que ayudó a ajustársela.

Antonio Ballesteros, fabrica objetos de madera: "Todo lo que sé lo aprendí solo"

ara encontrar a Antonio, artesano de la madera de 84 años, tenemos que desplazarnos hasta su casa. Es mediodía y al entrar se percibe el olor a comida en el fuego. Nos espera con un montón de utensilios fabricados con madera sobre una gran mesa. Fuentes, platos para la comida de los cazadores, para la cocina...

Como el resto de los protagonistas Antonio nos cuenta, sentado en su sofá, que pasó parte de su vida en el campo con el corcho. Años más tarde, cuando el trabajo de la tierra fue a menos, encontró un empleo en la industria. Deben ser esos inicios junto a la materia prima los que quedan en todos estos artesanos, quienes después de varias décadas regresan al lugar donde crecieron. Antonio lo hizo hace relativamente poco tiempo. Según calcula, unos doce años. “En el campo siempre estuve cerca de la madera, pero nunca tuve idea de cómo se podían fabricar utensilios”, explica este vecino de Los Barrios, que se surte de los restos de madera que descartan forestales y jardineros.

“Cada día, primero voy al huerto de ocio y cuando regreso me entretengo un rato en el garaje. Y así, entre rato y rato, y con las herramientas que me han ido dando los hijos de otras personas que como yo se dedicaban a la madera, he ido aprendiendo a hacer fuentes, fruteros, platos, cuencos y otras cosas así”, añade.

La materia prima que más utiliza es la madera de pino, fresno, álamo o acebuche. Todos los utensilios que salen del taller de Antonio están hechos a mano de principio a fin. Una labor de artesanía que ahora contempla su hijo mayor, de 55 años. “Él está viendo lo que yo nunca ví. Yo aprendí solo”, añade. El garaje de su vivienda es el lugar donde este artesano trabaja la madera. “Hago esto por afición, para entretenerme. Disfruto mucho y aquí se me pasan las horas”, explica Antonio. Muchos de los objetos que fabrica los vende a hijos de vecinos que, como él, se criaron en el campo. Son ellos, según dice, los que saben apreciar y valorar su trabajo: “Todo lo hago de forma artesanal, sin máquinas, excepto la radial que la uso para cortar los trozos de madera. Tampoco utilizo pintura alguna. Lo único que recomiendo para tratar la madera es la mezcla del ajo y el aceite majados. Esto la protege y le da ese color tan característico de los objetos de madera”.

La visita a estos tres hombres no pudo terminar de mejor manera. Antonio nos agasajó con varios utensilios, que ya ejercen de testigos de la historia viva de los oficios que salieron de la tierra.