"La gente en La Línea ha recibido mi vuelta con mucho cariño e ilusión"

Linenses, Chitín ha vuelto. El carnaval de la Concha Fina recupera a uno de sus nombres propios como es Jesús David Victoria Rodríguez(La Línea, 1971), conocido como Chitín. Nadie le conoce por su nombre, o casi nadie. No deja de sonreír en ningún momento, porque está recibiendo muestras de cariño de gente que no conoce personalmente. Se ha vuelto a unir a Alfonso Foche para volver a la modalidad en la que grabó su nombre en el recuerdo de los carnavaleros de La Línea. La botellona es la agrupación que ha compuesto tras trece años de ausencia en la comparsa. Ha pregonado el Carnaval de La Línea (2005) y alcanzó las semifinales del concurso de Cádiz con El nuevo Mundo (2001).

-¿A qué se debe volver después de trece años? Ese delito había prescrito ya.

-(Ríe) Es simplemente porque se han dado las condiciones idóneas. Foche (por Alfonso Foche) y yo decidimos que este era el año para llevar a cabo la idea con la que nos hemos presentado a Cádiz y con las que volvemos a La Línea y a la comarca. La botellona es un concepto nuevo basado en la juventud y en el hip hop. No queríamos que se quedara en el tintero.

-¿Cómo ha recibido el carnavalero de La Línea la noticia de su vuelta?

-He tenido que ir rebajando expectativas si le soy sincero. La gente espera mucho de nosotros y les he ido diciendo que hemos hecho lo que nos ha apetecido. No volvemos para contentar. Por lo demás la gente lo ha recibido con muchísimo cariño e ilusión. Me han parado por la calle personas que no conozco para darme la enhorabuena o para preguntarme por la comparsa.

-Habrá echado de menos la modalidad, ¿no?

-No, la verdad es que no. Yo llegué a la comparsa de casualidad y es así. A mí me gustan las chirigotas mucho más y soy más chirigotero que comparsista. He estado todos estos años en la chirigota de Gavira, tanto en la calle como en concurso, y no he podido disfrutar más. Este año seguimos con la callejera y no la voy a dejar.

-Está la modalidad como para pescar algo fácil en el concurso. Con seis comparsas, es el año que más agrupaciones de este tipo concurren de La Línea.

-(Ríe) Es muy bonito que la modalidad esté tan bien y tenga tan buena salud. Yo no vuelvo por eso. He vuelto porque a Foche y a mí nos ha movido el afán creador. Por su música y por su forma de cantar hemos hecho una comparsa sin términos medios: o te gusta o no. No tengo muchos elementos de juicio para saber cómo ha evolucionado la comparsa, pero este año tenemos seis. Mal no ha debido ir.

-¿Tiene miedo que sea una losa la comparación con el Chitín de la década de los 90 y principios del 2000?

-La verdad es que no. Lo que más me llena de orgullo es que todo el que ha escuchado la comparsa me ha dicho que lleva nuestro sueño, que suena a nosotros. Ese es el mayor reconocimiento, que te digan que no te pareces a nadie y que la comparsa suena a ti. Eso es algo sencillo para el que lleva mucho tiempo escribiendo. Para mí es muy importante tras tantos años fuera.

-Chitín, por su trayectoria, compite contra los rivales y contra sí mismo.

-Quizás, sí, pero no estamos preocupados en ese sentido. Tenga en cuenta que si nos preocupara habríamos hecho una comparsa con otras letras más comprometidas políticamente. Sin embargo, hemos hecho lo que nos ha pedido el cuerpo porque, como decía, nos ha movido el afán creador.

-Después de trece años, a la hora de hacer la comparsa, ¿ha vuelto a llamar a aquella gente que formó parte en los inicios?

-La primera intención era mantener el grupo de antaño, pero no ha sido posible. Hay gente que ya está en otros compromisos y algunos incluso son autores, como es el caso de Manuel Sueiro, que era nuestro punteo y que ahora escribe Los Sonaos. Ocurre lo mismo con La oscuridad, que la escriben Juan Francisco Guerra y David Cano, que fueron componentes nuestros. Ni siquiera hemos querido llamarlos porque ni por asomo es nuestro deseo que se puedan plantear dejar a una agrupación en el camino. De los antiguos tenemos a la cuerda de segunda al completo, el punteo y uno de los tenores.

-El mejor regalo de bienvenida para Chitín sería un primer premio, ¿no?

-Por supuesto, pero esa no es mi preocupación. Me alegraría por la gente del grupo, que lleva tantos meses ensayando. Sobre todo por los más jóvenes, que nunca han ganado y que tienen tantas ganas de triunfar en su tierra.

-¿Ha vuelto para quedarse?

-En principio vamos a sacar este año la comparsa. El año que viene debemos sacarla para que Fali pueda salir (ríe), que tiene el tipo hecho este año incluso, pero no va a poder cantar por un problema en la garganta.