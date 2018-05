La Línea, un plató de cine

La playa de Santa Bárbara de La Línea se convirtió ayer en un plató de rodaje. Allí se grabaron ayer varias escenas de la nueva película que protagoniza el actor y cómico malagueño Dani Rovira, Taxi a Gibraltar, una comedia de acción dirigida por Alejo Flah (Sexo fácil, películas tristes) en la que forma dupla protagonista con el actor argentino Joaquín Furriel (Cien años de perdón). Junto a ellos está Ingrid García-Jonsson (Toro), con los que emprende la búsqueda del oro escondido en los túneles del Peñón. De hecho, el rodaje se llevará a cabo hoy en Gibraltar y mañana volverá a La Línea.

"A pesar de que casi todos los personajes que he hecho han sido simpáticos, yo como persona también he vivido momentos de cabrearme con el sistema y con Murphy. Al final sacas todos ese veneno y esa mala follá", señala Rovira. "Aquí pongo toda mi bilis, toda la mala leche y toda la decepción de la vida en este personaje".

La grabación se traslada hoy al Peñón y mañana volverá al municipio linense

El protagonista de Ocho apellidos vascos da vida a León Lafuente, un taxista español al que la suerte le ha dado la espalda y que tendrá que lidiar con su taxi, su barrio, una mujer embarazada y con Diego Manfredi (Joaquín Furriel), un inesperado compañero de viaje. En este filme, Flah intenta alejar a Rovira de su registro habitual añadiéndole más matices a su personaje. "A mí, y creo que a Dani también, lo que me interesa es salir de la zona de confort. Y eso es lo bonito, que un gran cómico como es él puede abordar muchos tonos de comedia sin perder la gracia", admite el director.

Rovira subraya que desconocía las leyendas sobre el tesoro escondido en los túneles del Peñón y que "no tenía ni idea de que Gibraltar por dentro era una especie de queso gruyer, donde los ingleses habían creado una especie de búnker".

"Pero como no es historia de España, no me siento culpable. Es historia de Inglaterra y yo esa no la estudié", admite en tono jocoso el protagonista de esta buddy movie que, producida por La Terraza Films, Atresmedia Cine, Sacromonte Films, Ikiru Films, La Mano de Dios La Película AIE y AZ Films, se estrenará en 2019.

Uno de los atractivos que tiene la película es ver la química que surge entre Joaquín Furriel y Dani Rovira y cómo sus personajes van evolucionando a lo largo del viaje. "Son personajes muy diferentes pero se van dando cuenta que tienen puntos en común. Sobre todo el enfado", confiesa el actor argentino, quien además admite que protagonizar una buddy movie es una experiencia muy estimulante para él.

A pesar de que ambos actores se conocieron justo antes del rodaje, hicieron buenas migas entre ellos. "Llegamos a decir que éramos Shrek y el burro", confiesa Dani Rovira durante un descanso del rodaje. Además, el cómico admite que "hacer una comedia romántica es igual, al final estás todo el filme con el chico o la chica de turno".

"En una película como esta, el tener confianza con él fuera de cámara hace que dentro de cámara todo fluya muchísimo más" subraya el cómico. Por su parte, Furriel también opina que "es esencial sentirse libre a la hora de hacer la escena", así como tener la libertad para darse indicaciones mutuamente.

Taxi a Gibraltar pone de relieve lo atractivas que resultan las historias de perdedores en la gran pantalla. Y, en esta ocasión, Dani Rovira, Joaquín Furriel e Ingrid García-Jonsson lo han vivido en sus propias carnes. "Surge la idea de tener a grandes actores y llevarlos a un terreno distinto de lo que han hecho siempre. Joaquín Furriel es muy conocido en Argentina pero no había hecho comedia en cine. Y Dani ha hecho mucha comedia pero aquí está en un terreno distinto. Y después Ingrid me parece una gran actriz, con una frescura y un color especial y no había hecho comedia tampoco", destaca el director.

Flah consiguió la buena aceptación de la crítica con Sexo fácil, películas tristes. Una comedia romántica influenciada por Annie Hall o Cuando Harry encontró a Sally. Pero en esta ocasión, se ha inspirado en películas de acción como Arma Letal o Mejor solo que mal acompañado y la comedia italiana y admite que esta película es "más grande y más compleja" que la anterior, ya que "hay bastantes escenas peligrosas e intensidad".

"Surgió esta especie de mito de que podía haber oro allí, y la creación de la película era contar qué personajes podían estar tan desesperados como para ir a buscarlo", afirma el cineasta argentino, quien prefiere la "comedia del desesperado, el que intenta todo y no lo logra".