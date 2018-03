Leoncio Fernández, absuelto del robo en 2014 de uno de los bloques que arrojó Gibraltar

El pescador linense Leoncio Fernández, que fue acusado de robar en 2014 uno de los bloques que el Gobierno de Gibraltar arrojó en la Bahía en el verano de 2013, ha sido absuelto de todos los cargos después de que el magistrado de la Corte gibraltareña Charles Pitto estimara que no hay pruebas suficientes para vincularlo con el robo.

Los bloques fueron arrojados por decisión de las autoridades del Peñón, supuestamente para crear un arrecife artificial, pero provocó un serio contencioso con España, ya que estos bloques, provistos de pinchos, dificultaban las faenas de pesca de los barcos españoles en unas aguas que España no reconoce como británicas. En junio de 2014, uno de los bloques de hormigón fue sacado a la superficie por buzos profesionales apoyados por miembros de la Fundación de Defensa de la Nación Española (Denaes), de la que forma parte Santiago Abascal, uno de los líderes del partido Vox. La Guardia Civil impidió que continuara la extracción de los bloques.

Leoncio Fernández, que entonces presidía la Cofradía de Pescadores de La Línea, llegó a ser detenido por la Royal Police de Gibraltar acusado de estar implicado en la extracción del bloque de hormigón, pero posteriormente fue puesto en libertad. El juicio ha sido aplazado en varias ocasiones, hasta que esta semana por fin se ha celebrado la vista.

Tras hacerse público el fallo, Fernández se mostró satisfecho. "Todo ha sido un engaño de la policía de Gibraltar, pero la verdad al final siempre gana y he salido absuelto. Desde el primer momento les dije que yo no participé en el robo del bloque y que mi barco no estuvo implicado", explicó .

El ex patrón mayor indicó que la asistencia a la Corte de Magistrados de Gibraltar en hasta seis ocasiones, ya que el juicio se ha suspendido otras tantas veces, le ha causado pérdidas económicas. "Me he sentido desprotegido, las pérdidas han sido cuantiosas porque el barco ha estado parado durante las veces que he tenido que acudir a Gibraltar", indicó.