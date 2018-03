Landaluce cobró 250 euros en dietas de la Mancomunidad en 2017

José Ignacio Landaluce percibió el año pasado 250 euros brutos en concepto de dietas por su asistencia a las reuniones de los órganos rectores de la Mancomunidad del Campo de Gibraltar. Así consta en un certificado firmado por el interventor de la institución y que el alcalde de Algeciras hizo llegar ayer esta redacción en respuesta a las acusaciones del PSOE sobre sus emolumentos.

En concreto, el regidor cobró en abril de 2017 de una sola vez esos 250 euros por su asistencia a cinco citas celebradas en 2016, a razón de 50 euros cada una. La cantidad líquida total percibida por Landaluce, una vez practicadas las retenciones correspondientes por el 7,5% de IRPF, fue 212,5 euros.

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Algeciras había denunciado el pasado domingo que el alcalde también cobraba las dietas por asistencia a órganos de la Mancomunidad, pese a que afirmó en su día que su único ingreso público como cargo político era su sueldo de senador.

"Sus mentiras sobre los ingresos públicos que recibe se acumulan. Dijo que no cobraba del Ayuntamiento de Algeciras y la verdad es que cobra, y también lo hace en la Mancomunidad y en el Senado. Era un engaño más que desmontan los hechos y documentos oficiales", afirmó el portavoz municipal socialista, Fernando Silva.

"No se trata de que sea mucho o poco lo que cobre por dietas, es que siempre ha venido manteniendo que no cobraba nada, como si le estuviera haciendo un favor a los ciudadanos, y no es verdad", añadió Fernando Silva.